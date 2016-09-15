Circumstances examined in Columbus police shooting that stirs echoes of Tamir Rice case

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IEEgYmxhY2sgYm95LiBBIHdoaXRlIE9oaW8gcG9saWNlIG9mZmljZXIuIEEg
cGVsbGV0IGd1biB0aGF0IGxvb2tlZCBsaWtlIGEgcmVhbCB3ZWFwb24uIEFuZCBhIGRlYWRseSBz
aG9vdGluZy48L3A+PHA+SW4gYSBraWxsaW5nIHdpdGggdW5hdm9pZGFibGUgZWNob2VzIG9mIHRo
ZSBUYW1pciBSaWNlIGNhc2Ugb3V0IG9mIENsZXZlbGFuZCwgYSBDb2x1bWJ1cyBvZmZpY2VyIHJl
c3BvbmRpbmcgdG8gYSByZXBvcnQgb2YgYSAkMTAgYXJtZWQgcm9iYmVyeSBzaG90IGEgMTMteWVh
ci1vbGQgYm95IFdlZG5lc2RheSBuaWdodCBhZnRlciB0aGUgeW91bmdzdGVyIHB1bGxlZCBhIEJC
IGd1biBmcm9tIGhpcyB3YWlzdGJhbmQgdGhhdCBsb29rZWQgJiM4MjIwO3ByYWN0aWNhbGx5IGlk
ZW50aWNhbCYjODIyMTsgdG8gdGhlIHdlYXBvbiBwb2xpY2UgdXNlLCBhdXRob3JpdGllcyBzYXku
PC9wPjxwPk9uIHRoZSBtb3JuaW5nIGFmdGVyIFR5cmUgS2luZyYjODIxNztzIGRlYXRoLCBNYXlv
ciBBbmRyZXcgR2ludGhlciBhcHBlYXJlZCB0byBjaG9rZSB1cCBhcyBoZSBjYWxsZWQgZm9yIHRo
ZSBjb21tdW5pdHkgdG8gY29tZSB0b2dldGhlciBhbmQgcXVlc3Rpb25lZCB3aHkgYW4gZWlnaHRo
LWdyYWRlciB3b3VsZCBoYXZlIGEgcmVwbGljYSBvZiBhIHBvbGljZSBmaXJlYXJtLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7VGhlcmUgaXMgc29tZXRoaW5nIHdyb25nIGluIHRoaXMgY291bnRyeSwgYW5kIGl0IGlz
IGJyaW5naW5nIGl0cyBlcGlkZW1pYyB0byBvdXIgY2l0eSBzdHJlZXRzLCYjODIyMTsgR2ludGhl
ciBzYWlkIFRodXJzZGF5LiAmIzgyMjA7QW5kIGEgMTMteWVhci1vbGQgaXMgZGVhZCBpbiB0aGUg
Y2l0eSBvZiBDb2x1bWJ1cyBiZWNhdXNlIG9mIG91ciBvYnNlc3Npb24gd2l0aCBndW5zIGFuZCB2
aW9sZW5jZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldoaWxlIHRoZSBjYXNlIGlzIHN0aWxsIHVuZGVyIGludmVz
dGlnYXRpb24sIHBvbGljZSBhbmQgY2l0eSBhdXRob3JpdGllcyByZWplY3RlZCBjb21wYXJpc29u
cyB0byB0aGUgMjAxNCBraWxsaW5nIG9mIDEyLXllYXItb2xkIFRhbWlyIGluIENsZXZlbGFuZC48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBvbmx5IHRoaW5nIHNpbWlsYXIgaW4gbmF0dXJlIGlzIHRoZSBhZ2Us
IHJhY2UgYW5kIG91dGNvbWUsJiM4MjIxOyBwb2xpY2Ugc3Bva2VzbWFuIFNndC4gUmljaCBXZWlu
ZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZSBmYWN0cyBhcmUgbm90IHNpbWlsYXIsIGFuZCB0aGF0IG11c3Qg
YmUgcmVpdGVyYXRlZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRvemVucyBvZiBwZW9wbGUgYXR0ZW5kZWQgYSBU
aHVyc2RheSBldmVuaW5nIHZpZ2lsIG5lYXIgdGhlIHNjZW5lIG9mIHRoZSBzaG9vdGluZy4gU29t
ZSBjYXJyaWVkIHNpZ25zIGNhbGxpbmcgZm9yIGp1c3RpY2UgZm9yIFR5cmUuIEFtb25nIHRob3Nl
IHBhcnRpY2lwYXRpbmcgd2VyZSBzZXZlcmFsIG1lbWJlcnMgb2YgVHlyZSYjODIxNztzIHlvdXRo
IGZvb3RiYWxsIHRlYW0uIFRoZWlyIGNvYWNoIGRlc2NyaWJlZCB0aGUgZmlyc3QteWVhciBwbGF5
ZXIgYXMgc29tZW9uZSB3aXRoIGEgJiM4MjIwO3NtaWxlIHRoYXQgY291bGQgbGlnaHQgdXAgdGhl
IHJvb20uJiM4MjIxOzwvcD48cD5PZmZpY2VycyBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIHRoZSByb2JiZXJ5IHJl
cG9ydCBlYXN0IG9mIGRvd250b3duIENvbHVtYnVzIHNwb3R0ZWQgdGhyZWUgbWFsZXMgd2hvIG1h
dGNoZWQgdGhlIGRlc2NyaXB0aW9uIG9mIHRoZSBzdXNwZWN0cywgYXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZC4g
VHdvIG9mIHRoZSBtYWxlcyByYW4gYXdheSB3aGVuIG9mZmljZXJzIHRyaWVkIHRvIHNwZWFrIHdp
dGggdGhlbS48L3A+PHA+VGhlIHBvbGljZSBjaGFzZWQgdGhlIHR3byBpbnRvIGFuIGFsbGV5IGFu
ZCB0cmllZCB0byB0YWtlIHRoZW0gaW50byBjdXN0b2R5LiBUeXJlIHB1bGxlZCBvdXQgYSBndW4g
d2l0aCBhIGxhc2VyIHNpZ2h0LCBhbmQgYW4gb2ZmaWNlciBmaXJlZCwgaGl0dGluZyB0aGUgYm95
IHJlcGVhdGVkbHksIHBvbGljZSBzYWlkLiBUeXJlIGRpZWQgYXQgYSBob3NwaXRhbC48L3A+PHA+
VGhlIG9mZmljZXIgd2FzIGlkZW50aWZpZWQgYXMgQnJ5YW4gTWFzb24sIGEgbmluZS15ZWFyIHZl
dGVyYW4gb2YgdGhlIGZvcmNlLiBQb2xpY2UgcmVjb3JkcyBzaG93IHRoYXQgaW4gMjAxMiBoZSBz
aG90IGFuZCBraWxsZWQgYSBtYW4gd2hvIHdhcyBob2xkaW5nIGFub3RoZXIgcGVyc29uIGF0IGd1
bnBvaW50LiBUaGUgQ29sdW1idXMgRGlzcGF0Y2ggc2FpZCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIGNsZWFyZWQg
aGltLjwvcD48cD5NYXNvbiBoYXMgYmVlbiBwbGFjZWQgb24gbGVhdmUgd2hpbGUgVHlyZSYjODIx
NztzIHNob290aW5nIGlzIGludmVzdGlnYXRlZC48L3A+PHA+SW4gYSA5MTEgY2FsbCBXZWRuZXNk
YXksIHRoZSByb2JiZXJ5IHZpY3RpbSBjYWxtbHkgaW5kaWNhdGVkIGhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB3
YW50IHRvIG1ha2UgYSBiaWcgZGVhbCBvdmVyICQxMC4gSGUgYWxzbyBzYWlkIGhlIHRob3VnaHQg
dGhlIHdlYXBvbiBsb29rZWQgbGlrZSBhIHBhcnRpY3VsYXIgdHlwZSBvZiBSdWdlciBzZW1pLWF1
dG9tYXRpYyBwaXN0b2wuIFNpcmVucyB3ZXJlIGhlYXJkIG1vbWVudHMgbGF0ZXIgYXMgcG9saWNl
IHNlYXJjaGVkIGZvciB0aGUgc3VzcGVjdHMuIFRoZW4gYW4gdW5pZGVudGlmaWVkIHdpdG5lc3Mg
dG9sZCBhIGRpc3BhdGNoZXI6ICYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIHNob290aW5nIGhpbSEgT2gsIG15
IEdvZCEmIzgyMjE7PC9wPjxwPkF0IGEgbmV3cyBjb25mZXJlbmNlLCBQb2xpY2UgQ2hpZWYgS2lt
IEphY29icyBkaXNwbGF5ZWQgYSBwaG90byBvZiBhIEJCIGd1biBsaWtlIHRoZSBvbmUgVHlyZSBo
YWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtPdXIgb2ZmaWNlcnMgY2FycnkgYSBndW4gdGhhdCBsb29rcyBwcmFj
dGljYWxseSBpZGVudGljYWwgdG8gdGhpcyB3ZWFwb24sJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIw
O0FzIHlvdSBjYW4gc2VlLCBpdCBsb29rcyBsaWtlIGEgZmlyZWFybSB0aGF0IGNvdWxkIGtpbGwg
eW91LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW4gYXR0b3JuZXkgZm9yIFR5cmUmIzgyMTc7cyBmYW1pbHksIFNl
YW4gV2FsdG9uLCBjYWxsZWQgZm9yIGFuIGluZGVwZW5kZW50IGludmVzdGlnYXRpb24uIEhlIGFs
c28gc2FpZCBoZSB3YXMgYXdhcmUgb2Ygd2l0bmVzc2VzIHdobyBkaWRuJiM4MjE3O3QgYWdyZWUg
d2l0aCB0aGUgcG9saWNlIHZlcnNpb24gb2YgZXZlbnRzLiBXYWx0b24gd291bGQgbm90IGRpc2N1
c3MgYW55IHByZXZpb3VzIGRlYWxpbmdzIFR5cmUgaGFkIHdpdGggcG9saWNlIGJ1dCBzYWlkIHRo
ZSBib3kgaGFkIG5vIHZpb2xlbnQgY3JpbWluYWwgaGlzdG9yeS4gSGUgc2FpZCB0aGUgZmFtaWx5
IGJlbGlldmVzIFR5cmUmIzgyMTc7cyBpbnZvbHZlbWVudCBpbiBhbiBhcm1lZCByb2JiZXJ5IHdv
dWxkIGJlICYjODIyMDtvdXQgb2YgY2hhcmFjdGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHlyZSBwbGF5ZWQg
c2V2ZXJhbCBzcG9ydHMsIGluY2x1ZGluZyBmb290YmFsbCwgYW5kIHdhcyBpbiB0aGUgeW91bmcg
c2Nob2xhcnMgcHJvZ3JhbSBhdCBzY2hvb2wsIFdhbHRvbiBzYWlkLiBIZSBoYWQgYSBzbGlnaHQg
YnVpbGQgYW5kIHdhcyBvbiB0aGUgc21hbGwgc2lkZSBmb3IgaGlzIGFnZSwgdGhlIGF0dG9ybmV5
IHNhaWQuPC9wPjxwPkF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQgaXQgd2FzIHVuY2xlYXIgaWYgdGhlIHNob290
aW5nIHdhcyBjYXVnaHQgb24gc3VydmVpbGxhbmNlIG9yIGNlbGxwaG9uZSB2aWRlby4gQ29sdW1i
dXMgcG9saWNlIGRvbiYjODIxNzt0IHVzZSBib2R5IGNhbWVyYXMuPC9wPjxwPlRoZSAxOS15ZWFy
LW9sZCBtYWxlIHdobyBoYWQgYmVlbiB3aXRoIFR5cmUgd2FzIHF1ZXN0aW9uZWQgYW5kIHJlbGVh
c2VkIHBlbmRpbmcgZnVydGhlciBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.