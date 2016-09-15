All CATEGORIES
☰ Menu

Police shooting

Circumstances examined in Columbus police shooting that stirs echoes of Tamir Rice case

By Kantele Franko and Ann Sanner
Associated Press

Published: September 15, 2016 - 06:58 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Columbus Police Chief Kim Jacobs holds up a photo showing the type of BB gun that police say a 13-year-old boy pulled from his waistband just before he was shot and killed by police investigating an armed robbery report, on Thursday in Columbus. Police say the boy, Tyree King, died at a hospital after the Wednesday evening shooting. (AP Photo/Andrew Welsh-Huggins)


MORE IN NEWS

bikecrash17cut_002 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Two women still trying to pick up the pieces of their lives after cycling tragedy

The last time Cathie Hilston was happy — truly happy — it was just after 7 p.m., one year ago today.

uaexl17cut_01
University of Akron’s EXL Center founder resigns
Regional news briefs — Sept. 17, 2016
tober17cut
Developer, nonprofit propose new housing complex for disabled and homeless adults
Traffic disruptions — Sept. 17 - 5:17 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • Entertainment Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next