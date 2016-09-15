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Police shooting

Circumstances examined in Columbus police shooting that stirs echoes of Tamir Rice case

By Kantele Franko and Ann Sanner
Associated Press

Published: September 15, 2016 - 06:58 AM
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Columbus Police Chief Kim Jacobs holds up a photo showing the type of BB gun that police say a 13-year-old boy pulled from his waistband just before he was shot and killed by police investigating an armed robbery report, on Thursday in Columbus. Police say the boy, Tyree King, died at a hospital after the Wednesday evening shooting. (AP Photo/Andrew Welsh-Huggins)


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