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Cleveland Clinic doctor among travelers Trump order affected

Associated Press

Published: January 29, 2017 - 03:46 PM

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