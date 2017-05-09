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Cleveland kidnapping survivor Michelle Knight writing second book

Associated Press

Published: May 9, 2017 - 11:02 AM
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FILE - In this June 26, 2014, file photo, Michelle Knight smiles during an interview in Cleveland. Knight, held captive and tortured for more than a decade in a Cleveland home, is writing a follow-up to her best-selling memoir about her ordeal. Weinstein Books said Tuesday, May 9, 2017, that it will publish Knights Life After Darkness: My Journey to Happiness. The book is scheduled for May 2018. (AP Photo/Tony Dejak, File)


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