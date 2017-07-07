Cleveland man gets prison for not removing asbestos from building

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBBIENsZXZlbGFuZCBtYW4gd2hvIGF1dGhvcml0aWVzIHNheSBvcGVyYXRl
ZCBhbiBpbGxlZ2FsIGR1bXAgYW5kIGZhaWxlZCB0byByZW1vdmUgYXNiZXN0b3MgYmVmb3JlIGRl
bW9saXNoaW5nIGFuIG9sZCBmYWN0b3J5IGhhcyBiZWVuIHNlbnRlbmNlZCB0byBuZWFybHkgZml2
ZSB5ZWFycyBpbiBmZWRlcmFsIHByaXNvbiBhbmQgb3JkZXJlZCB0byBwYXkgYWxtb3N0ICQ4IG1p
bGxpb24gaW4gcmVzdGl0dXRpb24uPC9wPjxwPkEgVS5TLiBEaXN0cmljdCBKdWRnZSBpbiBDbGV2
ZWxhbmQgb24gRnJpZGF5IHNlbnRlbmNlZCA1My15ZWFyLW9sZCBDaHJpc3RvcGhlciBHYXR0YXJl
bGxvIHRvIDU3IG1vbnRocyBpbiBwcmlzb24gZm9yIENsZWFuIEFpciBBY3QgdmlvbGF0aW9ucyBh
bmQgYW4gdW5yZWxhdGVkIGZyYXVkIGFnYWluc3QgYSBMb3Vpc2lhbmEgY29tcGFueS48L3A+PHA+
UHJvc2VjdXRvcnMgc2F5IGhlIGZpbGxlZCBhIGNsb3NlZCBmYWN0b3J5IG9uIHRoZSBjaXR5JiM4
MjE3O3MgZWFzdCBzaWRlIHdpdGggdHJhc2ggY29sbGVjdGVkIGJ5IGhpcyBnYXJiYWdlIGhhdWxp
bmcgYnVzaW5lc3NlcyBpbiAyMDExIGFuZCAyMDEyLiBUaGV5IHNheSBoZSB0aGVuIHBpbGVkIHVw
IGFzYmVzdG9zLXRhaW50ZWQgcnViYmxlIGluIGEgcmVzaWRlbnRpYWwgbmVpZ2hib3Job29kIHdo
aWxlIGRlbW9saXNoaW5nIHRoZSBidWlsZGluZy48L3A+PHA+VGhlIHJlc3RpdHV0aW9uIGluY2x1
ZGVzICQ1LjkgbWlsbGlvbiB0byBDbGV2ZWxhbmQgZm9yIHNpdGUgY2xlYW51cC48L3A+PHA+R2F0
dGFyZWxsbyYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5IGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IGJlIHJl
YWNoZWQgZm9yIGNvbW1lbnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.