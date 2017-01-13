Cleveland officer investigating drugs is hit, dragged by car

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBQb2xpY2Ugc2F5IGEgMjUteWVhci1vbGQgQ2xldmVsYW5kIG1hbiBpcyB3
YW50ZWQgb24gYSBmZWxvbmlvdXMgYXNzYXVsdCBjaGFyZ2UgZm9yIGhpdHRpbmcgYSBwb2xpY2Ug
b2ZmaWNlciB3aXRoIGEgY2FyIGFuZCBkcmFnZ2luZyB0aGUgb2ZmaWNlci48L3A+PHA+Q2xldmVs
YW5kLmNvbSByZXBvcnRzIHRoZSBvZmZpY2VyIHdhcyBzdHJ1Y2sgTW9uZGF5IGFmdGVyIGFwcHJv
YWNoaW5nIGEgdmVoaWNsZSB3aGVyZSBwb2xpY2Ugc2F5IHR3byBwZW9wbGUgYXBwZWFyZWQgdG8g
YmUgdXNpbmcgbWFyaWp1YW5hLiBQb2xpY2Ugc2F5IHRoZSBkcml2ZXIgcmVmdXNlZCB0byB0dXJu
IG9mZiB0aGUgdmVoaWNsZSwgc28gdGhlIG9mZmljZXIgb3BlbmVkIHRoZSBjYXIgZG9vciBhbmQg
dGhlbiB3YXMgaGl0IGFuZCBkcmFnZ2VkIGJ5IGl0IHdoZW4gdGhlIGRyaXZlciByZXZlcnNlZCB0
aGUgY2FyIGFuZCBzcGVkIGF3YXkuIFBvbGljZSBzYXkgdGhlIG9mZmljZXIgd2FzIGRyYWdnZWQg
YWJvdXQgMzUgZmVldCBhbmQgc3VmZmVyZWQgb25seSBtaW5vciBpbmp1cmllcy48L3A+PHA+UG9s
aWNlIHNheSB0aGV5IGxhdGVyIGZvdW5kIHRoZSBjYXIgYWJhbmRvbmVkLCBhbmQgdGhlcmUgd2Fz
IG1hcmlqdWFuYSBpbnNpZGUuIEEgd2FycmFudCB3YXMgaXNzdWVkIGZvciB0aGUgbWFuIGJlbGll
dmVkIHRvIGJlIHRoZSBkcml2ZXIuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.