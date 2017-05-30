Cleveland officer involved in Tamir Rice shooting fired for application inaccuracies

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgcG9saWNlIG9mZmljZXIgd2hvIHNob3QgYW5kIGtpbGxlZCAxMi15
ZWFyLW9sZCBUYW1pciBSaWNlIHdhcyBmaXJlZCBieSB0aGUgY2l0eSBvZiBDbGV2ZWxhbmQgb24g
VHVlc2RheSwgYW5kIHRoZSBvZmZpY2VyIHdobyBkcm92ZSB0aGUgcGF0cm9sIGNhciB0aGUgZGF5
IG9mIHRoZSBOb3ZlbWJlciAyMDE0IHNob290aW5nIHdhcyBzdXNwZW5kZWQuPC9wPjxwPlBvbGlj
ZSBDaGllZiBDYWx2aW4gV2lsbGlhbXMgYW5ub3VuY2VkIHRoZSBkaXNjaXBsaW5lIGFnYWluc3Qg
b2ZmaWNlcnMgVGltb3RoeSBMb2VobWFubiBhbmQgRnJhbmsgR2FybWJhY2ssIHdobyB3ZXJlIGlu
dm9sdmVkIGluIHRoZSBmYXRhbCBzaG9vdGluZyBvZiB0aGUgYm95IGF0IGEgcmVjcmVhdGlvbiBj
ZW50ZXIgYXMgaGUgaGVsZCBhIHBlbGxldCBndW4uPC9wPjxwPkxvZWhtYW5uLCB3aG8gc2hvdCBS
aWNlLCB3YXMgZmlyZWQgbm90IGZvciBzb21ldGhpbmcgcmVsYXRlZCB0byB0aGUgc2hvb3Rpbmcs
IGJ1dCBiZWNhdXNlIG9mIGluYWNjdXJhY2llcyBvbiBoaXMgYXBwbGljYXRpb24gZm9ybSwgV2ls
bGlhbXMgc2FpZC48L3A+PHA+QSBkaXNjaXBsaW5hcnkgbGV0dGVyIGFnYWluc3QgTG9laG1hbm4g
aGFzIHByZXZpb3VzbHkgY2l0ZWQgaGlzIGZhaWx1cmUgdG8gcmV2ZWFsIGR1cmluZyB0aGUgQ2xl
dmVsYW5kIHBvbGljZSBhcHBsaWNhdGlvbiBwcm9jZXNzIHRoYXQgYSBzdWJ1cmJhbiBkZXBhcnRt
ZW50IGFsbG93ZWQgaGltIHRvIHJlc2lnbiBpbnN0ZWFkIG9mIGJlaW5nIGZpcmVkIGF0IHRoZSBl
bmQgb2YgYSBzaXgtbW9udGggcHJvYmF0aW9uYXJ5IHBlcmlvZC48L3A+PHA+R2FybWJhY2ssIHdo
byB3YXMgZHJpdmluZyB0aGUgY3J1aXNlciB0aGF0IHNraWRkZWQgdG8gYSBzdG9wIG5lYXIgdGhl
IGJveSwgaGFzIGJlZW4gc3VzcGVuZGVkIGZvciAxMCBkYXlzIGZvciB2aW9sYXRpbmcgYSB0YWN0
aWNhbCBydWxlIGZvciBoaXMgZHJpdmluZyB0aGF0IGRheS48L3A+PHA+QSBkaXNjaXBsaW5lIGxl
dHRlciBhZ2FpbnN0IEdhcm1iYWNrIGhhcyBjaXRlZCBoaW0gZm9yIGRyaXZpbmcgdG9vIGNsb3Nl
IHRvIFJpY2UuIFZpZGVvIG9mIHRoZSBzaG9vdGluZyBzaG93cyB0aGUgcGF0cm9sIGNhciBza2lk
ZGluZyB0byBhIHN0b3AganVzdCBmZWV0IGZyb20gdGhlIGJveS48L3A+PHA+VGhlIHBvbGljZSB1
bmlvbiByZXByZXNlbnRpbmcgdGhlIG9mZmljZXJzIHBsYW5uZWQgYSBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2Ug
bGF0ZXIgVHVlc2RheS48L3A+PHA+RWFybGllciB0aGlzIHllYXIsIHRoZSA5MTEgZGlzcGF0Y2hl
ciB3aG8gdG9vayB0aGUgY2FsbCB0aGF0IGxlZCB0byB0aGUgc2hvb3Rpbmcgd2FzIHN1c3BlbmRl
ZCBmb3IgZWlnaHQgZGF5cyBmb3IgZmFpbGluZyB0byB0ZWxsIHRoZSBkaXNwYXRjaGVyIHdobyBz
ZW50IHRoZSBvZmZpY2VycyB0byB0aGUgcmVjIGNlbnRlciB0aGF0IHRoZSBtYW4gd2hvIGNhbGxl
ZCA5MTEgYWJvdXQgJiM4MjIwO2EgZ3V5JiM4MjIxOyBwb2ludGluZyBhIGd1biBhdCBwZW9wbGUg
YWxzbyBzYWlkIGl0IGNvdWxkIGJlIGEganV2ZW5pbGUgYW5kIHRoZSBndW4gbWlnaHQgYmUgYSAm
IzgyMjA7ZmFrZS4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.