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Cleveland officer involved in Tamir Rice shooting fired for application inaccuracies

By Dake Kang
Associated Press

Published: May 30, 2017 - 01:08 PM
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In this Dec. 1, 2014 photo, Tomiko Shine (left) holds a sign with a photo of Tamir Rice, a boy fatally shot by a Cleveland police officer, while protesting a grand jury's decision in Ferguson, Mo., not to indict police officer Darren Wilson in the shooting death of Michael Brown, during a demonstration in Washington. Cleveland Police Chief Calvin Williams announced Tuesday, May 30, 2017, that Timothy Loehmann, the police officer who shot and killed the 12-year-old boy, has been fired for inaccuracies on his job application, while the officer who drove the patrol car the day of the Nov. 22, 2014, shooting, Frank Garmback, has been suspended for 10 days for violating a tactical rule for his driving that day. (AP Photo/Jose Luis Magana)


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