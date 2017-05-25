Cleveland ordered to reinstate airport whistleblower

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBGZWRlcmFsIG9mZmljaWFscyBzYXkgQ2xldmVsYW5kIG11c3QgcmVpbnN0
YXRlIGEgd2hpc3RsZWJsb3dlciB3aG8gd2FzIGRlbW90ZWQgYWZ0ZXIgcmFpc2luZyBjb25jZXJu
cyBhYm91dCBzdGFmZmluZyBzaG9ydGFnZXMgYW5kIHNhZmV0eSBhdCBIb3BraW5zIEludGVybmF0
aW9uYWwgQWlycG9ydC48L3A+PHA+VGhlIFUuUy4gT2NjdXBhdGlvbmFsIFNhZmV0eSBhbmQgSGVh
bHRoIEFkbWluaXN0cmF0aW9uIHNheXMgdGhlIGNpdHkgbXVzdCBwYXkgQWJkdWwtTWFsaWsgQWxp
IG5lYXJseSAkOTYsMDAwIGZvciBsb3N0IGluY29tZSwgcGFpbiBhbmQgc3VmZmVyaW5nIGFuZCBh
dHRvcm5leSYjODIxNztzIGZlZXMuPC9wPjxwPkNsZXZlbGFuZC5jb20gcmVwb3J0cyBBbGkgZmls
ZWQgc3VpdCBhZnRlciBPU0hBIGZvdW5kIGhlIHdhcyBkZW1vdGVkIGZvciBhbGVydGluZyBmZWRl
cmFsIGF1dGhvcml0aWVzLjwvcD48cD5JbiB0aGUgY29tcGxhaW50LCBBbGkgc2F5cyBoZSB3YXMg
ZGVtb3RlZCBmcm9tIGZpZWxkIG1haW50ZW5hbmNlIG1hbmFnZXIgaW4gRmVicnVhcnkgMjAxNSBh
ZnRlciBoZSB0b2xkIGEgRmVkZXJhbCBBdmlhdGlvbiBBZG1pbmlzdHJhdGlvbiBpbnNwZWN0b3Ig
aGlzIGNyZXdzIHdlcmUgdW5kZXJzdGFmZmVkIGR1cmluZyBhIHJlY2VudCBzbm93c3Rvcm0uPC9w
PjxwPlRoZSBjaXR5IGhhcyBjbGFpbWVkIHRoZSBmb3JtZXIgYWlycG9ydCBkaXJlY3RvciBkaWQg
bm90IGtub3cgb2YgQWxpJiM4MjE3O3MgY29udmVyc2F0aW9uIHdpdGggdGhlIEZBQSBiZWZvcmUg
aGlzIGRlbW90aW9uLjwvcD48cD5UaGUgY2l0eSBzYXlzIEFsaSB3YXMgcmVhc3NpZ25lZCBkdWUg
dG8gY29tcGxhaW50cyB0aGF0IGhlIHdhcyBhIHBvb3IgbWFuYWdlci48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.