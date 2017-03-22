All CATEGORIES
☰ Menu

Cleveland serial killer has more time for potential Supreme Court appeal

Associated Press

Published: March 22, 2017 - 02:17 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Tuesday, May 10, 2011 file photo, Anthony Sowell appears in court in Cleveland. Cleveland.com reported that Justice Elena Kagan extended a deadline, giving Sowell until May 15, 2017, to ask the nation's high court to review his case. Sowell is sentenced to die for killing 11 women and hiding the remains in and around his home. (AP Photo/Amy Sancetta, File)


MORE IN NEWS

markets23cut_05 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Final housing study provides shocking statistics on where higher-paid workers live and how cheap Akron houses really are

Akron now has the last of three housing studies. And some findings have floored even its experts.

mingo23cut_01
Akron man sentenced to 10 years in prison for shooting death after emotional hearing
amuse23cut_08
Crazy rides and critters: I-X Indoor Amusement Park offers cure for chilly weather blues
Bob Dyer: Snipers get a comedy discount
britain23cut_01
5 dead in vehicle, knife attack at British Parliament
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next