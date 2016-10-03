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Columbus officials to evaluate police initiative in wake of two fatal shootings by officers

Associated Press

Published: October 3, 2016 - 10:44 PM
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Dozens of protesters, upset about two fatal police shootings in Columbus, including the Sept. 14 shooting of Tyre King, a 13-year-old black teen, by a white Columbus police officer, march to the office of Franklin County Prosecutor Ron O'Brien, on Monday in Columbus. The protesters are calling for an independent investigation of both shootings, changes to the way police shootings are investigated, and for O'Brien to meet with family members of both people who were shot and killed. (AP Photo/Ann Sanner)


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