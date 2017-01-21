Compensation denied for relative of Ohio massacre victim

PHA+Q09MVU1CVVM6IEEgcmVxdWVzdCBmb3IgcGF5bWVudCBvZiBsb3N0IHdhZ2VzIG1hZGUgb24g
YmVoYWxmIG9mIGEgcmVsYXRpdmUgb2YgYSBtYW4ga2lsbGVkIGluIGxhc3QgeWVhciYjODIxNztz
IG1hc3NhY3JlIG9mIGVpZ2h0IHBlb3BsZSBoYXMgYmVlbiByZWplY3RlZCBieSBhIGNyaW1lIHZp
Y3RpbSBjb21wZW5zYXRpb24gZnVuZC48L3A+PHA+RGF2aWQgV2Vpc2VsIGhhZCBhc2tlZCB0aGUg
T2hpbyBWaWN0aW1zIG9mIENyaW1lIENvbXBlbnNhdGlvbiBQcm9ncmFtIHRvIHJlcGF5IHdhZ2Vz
IGhlIGxvc3QgYXMgaGUgZGVhbHQgd2l0aCB0aGUga2lsbGluZyBvZiBoaXMgYnJvdGhlci1pbi1s
YXcgQ2hyaXN0b3BoZXIgUmhvZGVuIFNyLiBSaG9kZW4gd2FzIHRoZSBmYXRoZXIgb2YgdGhyZWUg
Y2hpbGRyZW4sIHdobyBhbHNvIHdlcmUga2lsbGVkLCBhbmQgdGhlIGV4LWh1c2JhbmQgb2YgdGhl
IGNoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgbW90aGVyLCBEYW5hIFJob2Rlbiwgd2hvIHdhcyBhbW9uZyB0aG9z
ZSBzbGFpbiBpbiBhbiBBcHJpbCAyMiBhdHRhY2sgdGhhdCByZW1haW5zIHVuc29sdmVkLjwvcD48
cD5XZWlzZWwgaGFkIHN1Ym1pdHRlZCBmb3JtcyB0byB0aGUgcHJvZ3JhbSBhZGRpbmcgdXAgdG8g
bG9zdCBuZXQgd2FnZXMgb2YgYWJvdXQgJDQsODAwLjwvcD48cD5BIGxldHRlciBmcm9tIE9oaW8g
QXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCBNaWtlIERlV2luZSYjODIxNztzIG9mZmljZSB0byBXZWlzZWwgdGhp
cyBtb250aCBzYWlkIHRoYXQgdGhlIGxhdyByZXF1aXJlcyB0aGF0IHBheW1lbnQgYmUgZGVuaWVk
IGlmIHRoZXJlIGlzIGEgJiM4MjIwO3ByZXBvbmRlcmFuY2Ugb2YgZXZpZGVuY2UmIzgyMjE7IHRo
YXQgdGhlIHZpY3RpbSBlbmdhZ2VkIGluIGN1bHRpdmF0aW5nIGZlbG9ueSBxdWFudGl0aWVzIG9m
IG1hcmlqdWFuYSB3aXRoaW4gMTAgeWVhcnMgb2YgdGhlIGNyaW1lIHRoYXQgcHJvbXB0ZWQgdGhl
IGNvbXBlbnNhdGlvbiBjbGFpbSwgcmVnYXJkbGVzcyBvZiB3aGV0aGVyIHRoZSB2aWN0aW0gd2Fz
IGNvbnZpY3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1NwZWNpZmljYWxseSwgaW5mb3JtYXRpb24gb2J0YWlu
ZWQgZnJvbSBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgaW5kaWNhdGVzIHRoYXQgTXIuIFJob2RlbiB3YXMgb3Bl
cmF0aW5nIGEgbGFyZ2Utc2NhbGUgbWFyaWp1YW5hIGdyb3dpbmcgb3BlcmF0aW9uIG9uIGhpcyBw
cm9wZXJ0eSB3aXRoIHRoZSBwdXJwb3NlIG9mIGRpc3RyaWJ1dGluZyB0aGUgbWFyaWp1YW5hLCYj
ODIyMTsgdGhlIGxldHRlciBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgbGV0dGVyIHNhaWQgV2Vpc2VsIG1heSBm
aWxlIGEgcmVxdWVzdCBmb3IgcmVjb25zaWRlcmF0aW9uLiBBIHRlbGVwaG9uZSBsaXN0aW5nIGZv
ciBXZWlzZWwgY291bGQgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IGJlIGZvdW5kLCBhbmQgaGUgY291bGRuJiM4
MjE3O3QgYmUgcmVhY2hlZCBmb3IgY29tbWVudC48L3A+PHA+QSBzcG9rZXN3b21hbiBmb3IgRGVX
aW5lIHNhaWQgc2hlIGNvdWxkIG5vdCBwcm92aWRlIGFueSBhZGRpdGlvbmFsIGNvbW1lbnQgYmV5
b25kIHRoZSBsZXR0ZXIgdG8gV2Vpc2VsLjwvcD48cD5QYXltZW50cyBvZiAkMjIsNTAwIGZyb20g
dGhlIGZ1bmQgd2VyZSBwcmV2aW91c2x5IGFwcHJvdmVkIHRvIHBheSBmb3IgZnVuZXJhbHMgZm9y
IHRoZSBSaG9kZW5zJiM4MjE3OyBjaGlsZHJlbjogMjAteWVhci1vbGQgQ2xhcmVuY2UgJiM4MjIw
O0ZyYW5raWUmIzgyMjE7IFJob2RlbiwgMTkteWVhci1vbGQgSGFubmEgUmhvZGVuIGFuZCAxNi15
ZWFyLW9sZCBDaHJpc3RvcGhlciBSaG9kZW4gSnIuPC9wPjxwPlRoZSBwcm9ncmFtIGFsc28gcGFp
ZCAkNywzMjggdG8gaGVscCBjb3ZlciB0aGUgY29zdHMgb2YgYSBmdW5lcmFsIGZvciAyMC15ZWFy
LW9sZCBIYW5uYWggR2lsbGV5LCB0aGUgZmlhbmNlZSBvZiBGcmFua2llIFJob2Rlbiwgd2hvIGFs
c28gZGllZCBpbiB0aGUgc2hvb3RpbmdzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.