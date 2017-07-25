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Condemned Akron killer Ronald Phillips arrives at death house ahead of execution

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: July 25, 2017 - 12:40 PM | Updated: July 25, 2017 - 03:00 PM
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FILE  This undated file photo provided by the Ohio Department of Rehabilitation and Correction shows death row inmate Ronald Phillips, convicted of the 1993 rape and murder of his girlfriend's 3-year-old daughter in Akron, Ohio. In a brief filed Monday, July 24, 2017, at the U.S. Supreme Court, 15 pharmacology professors argue the impending execution of Phillips should be stopped on grounds that the sedative midazolam is incapable of inducing unconsciousness or preventing severe pain. (Ohio Department of Rehabilitation and Correction via AP, File)


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