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Condemned Ohio killer of 2 asks parole board for mercy

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: February 2, 2017 - 02:06 PM

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