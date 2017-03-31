Consultant to Chief Wahoo opponent accused of embezzlement

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBGZWRlcmFsIHByb3NlY3V0b3JzIGhhdmUgY2hhcmdlZCBhbiBPaGlvIG1h
biBhY2N1c2VkIG9mIGVtYmV6emxpbmcgb3ZlciAkMTgwLDAwMCBpbiBmZWRlcmFsIGdyYW50cyBp
bnRlbmRlZCB0byBoZWxwIE5hdGl2ZSBBbWVyaWNhbnMuPC9wPjxwPkNsZXZlbGFuZC5jb20gcmVw
b3J0cyB0aGVyZSYjODIxNztzIGEgdHdpc3Q6IERlZmVuZGFudCBDcmFpZyBNY0d1aXJlIHdhcyBh
IGNvbnN1bHRhbnQgdG8gYSBOYXRpdmUgQW1lcmljYW4gbWFuIHdobyYjODIxNztzIGJlZW4gYW1v
bmcgdGhlIGxlYWRpbmcgb3Bwb25lbnRzIG9mIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgSW5kaWFucyBiYXNlYmFs
bCB0ZWFtIHVzaW5nIHRoZSBkaXZpc2l2ZSBDaGllZiBXYWhvbyBsb2dvLjwvcD48cD5JbiBjb3Vy
dCBkb2N1bWVudHMsIGF1dGhvcml0aWVzIGFsbGVnZSBhbiBlbWJlenpsZW1lbnQgY29uc3BpcmFj
eSBiZXR3ZWVuIE1jR3VpcmUgYW5kIHRoZSBkaXJlY3RvciBvZiBhIENsZXZlbGFuZC1hcmVhIG5v
bnByb2ZpdCBncm91cCB0aGF0IHN1cHBvcnRzIE5hdGl2ZSBBbWVyaWNhbiBjYXVzZXMuIFRoZSBk
aXJlY3RvciBoYXNuJiM4MjE3O3QgYmVlbiBjaGFyZ2VkLjwvcD48cD5NY0d1aXJlIGlzIGNoYXJn
ZWQgd2l0aCB0aGVmdCBvZiBnb3Zlcm5tZW50IGZ1bmRzIGFuZCB3aXRoIGNvbnNwaXJhY3kgdG8g
Y29tbWl0IHRoZWZ0IGNvbmNlcm5pbmcgcHJvZ3JhbXMgcmVjZWl2aW5nIGZlZGVyYWwgZnVuZHMu
IFRoZSA0Ny15ZWFyLW9sZCBzdWJ1cmJhbiBDb2x1bWJ1cyBtYW4gaXMgY2hhcmdlZCBpbiBhIHdh
eSB0aGF0IHR5cGljYWxseSBpbmRpY2F0ZXMgYSBkZWZlbmRhbnQgaXMgY29vcGVyYXRpbmcgd2l0
aCBhdXRob3JpdGllcy48L3A+PHA+SGlzIGF0dG9ybmV5LCBQYXRyaWNrIFRhbHR5LCBkZWNsaW5l
ZCB0byBjb21tZW50IEZyaWRheS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPklu
Zm9ybWF0aW9uIGZyb206IGNsZXZlbGFuZC5jb20sIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2xldmVs
YW5kLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly93d3cuY2xldmVsYW5kLmNvbTwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.