Conviction overturned for ex-model who tried to hire hit man

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0lSQ0xFVklMTEUsIE9oaW86IEEgZm9ybWVyIE9oaW8gZmFzaGlvbiBtb2RlbCBzZW50ZW5j
ZWQgdG8gcHJpc29uIGZvciB0cnlpbmcgdG8gaGlyZSBhIGhpdCBtYW4gdG8ga2lsbCBoZXIgaHVz
YmFuZCYjODIxNztzIGV4LXdpZmUgaGFzIGhhZCBoZXIgY29udmljdGlvbiBvdmVydHVybmVkLjwv
cD48cD5BbiBhcHBlYWxzIGNvdXJ0IGp1ZGdlIGhhcyBydWxlZCB0aGUgY2FzZSBhZ2FpbnN0IDM0
LXllYXItb2xkIFRhcmEgTGFtYmVydCBzaG91bGQgbmV2ZXIgaGF2ZSBiZWVuIGFsbG93ZWQgdG8g
cHJvY2VlZCBkdWUgdG8gYSBwcm9zZWN1dG9yJiM4MjE3O3MgZXJyb3IgaW4gdGhlIGluZGljdG1l
bnQgbGFuZ3VhZ2UuIFRoZSBqdWRnZSBkZXNjcmliZXMgdGhlIGluZGljdG1lbnQgYWdhaW5zdCBM
YW1iZXJ0IGFzICYjODIyMDtmYXRhbGx5IGZsYXdlZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxhbWJlcnQgaGFz
IHNwZW50IHRoZSBwYXN0IHllYXIgaW4gcHJpc29uIGFmdGVyIGJlaW5nIHNlbnRlbmNlZCB0byBv
bmUgY291bnQgb2YgY29uc3BpcmFjeSB0byBjb21taXQgbXVyZGVyLiBMYW1iZXJ0JiM4MjE3O3Mg
YXR0b3JuZXkgc2F5cyBzaGUgY291bGQgYmUgcmVsZWFzZWQgYnkgRnJpZGF5LjwvcD48cD5Qcm9z
ZWN1dG9ycyBzYXkgTGFtYmVydCBtZXQgd2l0aCBhbiB1bmRlcmNvdmVyIHBvbGljZSBvZmZpY2Vy
IHBvc2luZyBhcyBhIGhpdCBtYW4gaW4gRmVicnVhcnkgMjAxNiB0byBtYWtlIGFycmFuZ2VtZW50
cy48L3A+PHA+VGhlIFBpY2thd2F5IENvdW50eSBwcm9zZWN1dG9yIGRpZCBub3QgcmVzcG9uZCB0
byByZXF1ZXN0cyBmb3IgY29tbWVudC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.