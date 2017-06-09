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Conviction overturned for ex-model who tried to hire hit man

Associated Press

Published: June 9, 2017 - 11:15 AM
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Dalia Dippolito, of a former Florida escort accused of soliciting a hitman to kill her newlywed husband, sits in court during the third day of jury selection in her third retrial, Tuesday, June 6, 2017, in West Palm Beach, Fla. Her 2009 arrest gained international attention when video of the alleged solicitation became an internet sensation and appeared on the TV shows "Cops" and "20/20." Her 2011 conviction was overturned on appeal. A trial last fall ended in a mistrial when the jury hung 3 to 3. (Lannis Waters/Palm Beach Post via AP, Pool)


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