Conviction upheld for Medina man who poisoned wife with antifreeze

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0lOQ0lOTkFUSTogQSBmZWRlcmFsIGFwcGVhbHMgY291cnQgaW4gT2hpbyBoYXMgdXBoZWxk
IHRoZSBjb252aWN0aW9uIG9mIGEgbWFuIHNlcnZpbmcgYSBsaWZlIHNlbnRlbmNlIGZvciBraWxs
aW5nIGhpcyB3aWZlIGJ5IHBvaXNvbmluZyBoZXIgd2l0aCBhbnRpZnJlZXplIGluIDIwMDkuPC9w
PjxwPkNsZXZlbGFuZC5jb20gcmVwb3J0cyA2Ni15ZWFyLW9sZCBEZW5uaXMgQXVlcnN3YWxkJiM4
MjE3O3MgYXBwZWFsIHdhcyByZWplY3RlZCBvbiBUdWVzZGF5LjwvcD48cD5UaGUgTWVkaW5hIG1h
biB1bnN1Y2Nlc3NmdWxseSBhcmd1ZWQgdGhhdCBoaXMgY29udmljdGlvbiBzaG91bGQgYmUgdmFj
YXRlZCBiZWNhdXNlIGhpcyB0cmlhbCBqdWRnZSByZWZ1c2VkIHRvIGFsbG93IHRlc3RpbW9ueSBm
cm9tIGhpcyBib3NzIHRoYXQgd291bGQmIzgyMTc7dmUgY29ycm9ib3JhdGVkIGhpcyBjbGFpbXMg
dGhhdCBoaXMgd2lmZSB0b29rIGhlciBvd24gbGlmZSB0byBlc2NhcGUgdGhlaXIgZmFpbGVkIG1h
cnJpYWdlLjwvcD48cD5BdWVyc3dhbGQgc2F5cyBoaXMgYm9zcyB3b3VsZCYjODIxNzt2ZSB0ZXN0
aWZpZWQgdGhhdCBoZSBvdmVyaGVhcmQgYSBwaG9uZSBjYWxsIGR1cmluZyB3aGljaCBoZSB0b2xk
IGhpcyB3aWZlIHRvICYjODIyMDtzdG9wIHRha2luZyB0aGF0IHN0dWZmIGFuZCBjYWxsIHRoZSBk
b2N0b3ImIzgyMjE7IG9uIHRoZSBkYXkgc2hlIGRpZWQuPC9wPjxwPlRoZSBjb3VydCBydWxlZCB0
aGUgZXZpZGVuY2Ugd2FzIGhlYXJzYXkgYW5kIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgbmVjZXNzYXJp
bHkgbGVkIHRvIEF1ZXJzd2FsZCBiZWluZyBmb3VuZCBub3QgZ3VpbHR5LjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.