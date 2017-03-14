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Coroner: Family of 8 slain feared release of autopsy details

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: March 14, 2017 - 09:05 PM
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In this May 3, 2016 photo, hearses for six of the eight members of the Rhoden family found shot April 22, 2016, at four properties near Piketon, Ohio, depart during funeral services from Dry Run Church of Christ in West Portsmouth, Ohio. Neither criminal investigators nor objections by family members directly influenced Pike County Coroner David Kessler's decision to shield full autopsy reports of the eight massacre victims, according to Kessler's deposition filed with the Ohio Supreme Court on Tuesday in response to lawsuits by Ohio newspapers seeking the full, unredacted autopsy reports. (AP Photo/John Minchillo)


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