Coroner says police chief killed exiting car at Ohio nursing home

PHA+TkVXQVJLLCBvaGlvOiBUaGUgcG9saWNlIGNoaWVmIHNsYWluIGJ5IGEgZ3VubWFuIHdobyBr
aWxsZWQgdHdvIG90aGVycyBpbiBhIG51cnNpbmcgaG9tZSBsYXN0IHdlZWsgZGllZCBmcm9tIGEg
c2luZ2xlIHNob3RndW4gd291bmQgYXMgaGUgZ290IG91dCBvZiBoaXMgY2FyLCBhIGNvcm9uZXIg
c2FpZCBNb25kYXkuPC9wPjxwPlN0ZXZlbiBFcmljIERpc2FyaW8sIGNoaWVmIG9mIHRoZSBLaXJr
ZXJzdmlsbGUgUG9saWNlIERlcGFydG1lbnQsIHdhcyBraWxsZWQgaW4gYW4gYWxsZXkgb3V0c2lk
ZSB0aGUgUGluZSBLaXJrIENhcmUgQ2VudGVyLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIExpY2tpbmcgQ291
bnR5IGNvcm9uZXIuPC9wPjxwPkRpc2FyaW8sIDM4LCBoYWQgb25seSBiZWVuIG9uIHRoZSBqb2Ig
YWJvdXQgdGhyZWUgd2Vla3Mgd2hlbiBoZSB3ZW50IHRvIHRoZSBudXJzaW5nIGhvbWUgaW52ZXN0
aWdhdGluZyBhIHJlcG9ydCBvZiBhIG1hbiB3aXRoIGEgZ3VuLjwvcD48cD5UaGUgY29yb25lciBz
YWlkIHRoYXQgaW5zaWRlIHRoZSBudXJzaW5nIGhvbWUsIDQ2LXllYXItb2xkIG51cnNlIE1hcmxp
bmEgTWVkcmFubyB3YXMga2lsbGVkIGF0IHRoZSBudXJzaW5nIHN0YXRpb24gYW5kIGRpZWQgb2Yg
bXVsdGlwbGUgZ3Vuc2hvdHMgZnJvbSBib3RoIGEgaGFuZGd1biBhbmQgc2hvdGd1bi4gU2hlIGhh
ZCBhIHJlbGF0aW9uc2hpcCB3aXRoIHRoZSBndW5tYW4sIFRob21hcyBIYXJ0bGVzcywgYXV0aG9y
aXRpZXMgc2FpZC48L3A+PHA+QWxzbyBraWxsZWQgaW5zaWRlIHRoZSBudXJzaW5nIGhvbWUgd2Fz
IDQ4LXllYXItb2xkIG51cnNlJiM4MjE3O3MgYWlkZSBDaW5keSBLcmFudHosIHdobyBkaWVkIGlu
IGEgaGFsbHdheSBmcm9tIGEgc2hvdGd1biB3b3VuZCwgdGhlIGNvcm9uZXIgc2FpZC48L3A+PHA+
SGFydGxlc3MsIDQzLCBraWxsZWQgaGltc2VsZiBieSBzaG9vdGluZyBoaW1zZWxmIGluIHRoZSBo
ZWFkIHdpdGggYSBzaG90Z3VuLCB0aGUgY29yb25lciBzYWlkLjwvcD48cD5Tb21lIG9mIHRoZSBu
dXJzaW5nIGhvbWUmIzgyMTc7cyAyMyByZXNpZGVudHMgYmFycmljYWRlZCB0aGVtc2VsdmVzIGR1
cmluZyB0aGUgc2hvb3RpbmcsIGJ1dCBub25lIG9mIHRoZW0gd2FzIGluanVyZWQuPC9wPjxwPlRo
ZSBraWxsaW5ncyBoYXBwZW5lZCBGcmlkYXkgaW4gS2lya2Vyc3ZpbGxlLCBhYm91dCAyNSBtaWxl
cyBlYXN0IG9mIENvbHVtYnVzLjwvcD48cD5IYXJ0bGVzcyBoYWQgYSBoaXN0b3J5IG9mIHZpb2xl
bmNlIGFnYWluc3QgTWVkJiMxNzM7cmFubywgd2hvIGhhZCBvYnRhaW5lZCB0aHJlZSBwcmlvciBj
b3VydCBwcm90ZWN0aW9uIG9yZGVycyBhZ2FpbnN0IGhpbSB0aGlzIHllYXIsIGFjY29yZGluZyB0
byBhIENvbHVtYnVzIERpc3BhdGNoIHJlcG9ydC48L3A+PHA+VGhlIGluY2lkZW50IHN0YXJ0ZWQg
YXQgNzo1MCBhLm0uIEZyaWRheSB3aXRoIGEgOTExIGNhbGwgYWJvdXQgYW4gYXJtZWQgbWFuLCBs
YXRlciBpZGVudGlmaWVkIGFzIEhhcnRsZXNzLCBob2xkaW5nIHR3byBwYXNzZXJzLWJ5IGFzIGhv
c3RhZ2VzIGJlaGluZCB0aGUgS2lya2Vyc3ZpbGxlIG51cnNpbmcgaG9tZS48L3A+PHA+RGlTYXJp
byB3YXMgdGhlIGZpcnN0IGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBvZmZpY2VyIHRvIHJlc3BvbmQsIGFuZCBp
biBoaXMgbGFzdCByYWRpbyB0cmFuc21pc3Npb24gaGUgc2FpZCBoZSBoYWQgdGhlIHN1c3BlY3Qg
aW4gc2lnaHQuIDwvcD48cD5UaGUgdmlsbGFnZSYjODIxNztzIHBhcnQtdGltZSBwb2xpY2UgY2hp
ZWYgaGFkIG9ubHkgYmVlbiB3b3JraW5nIGZvciB0aGUgZGVwYXJ0bWVudCBmb3IgYSBtb250aCBh
bmQgaGFkIG9ubHkgYmVlbiBjaGllZiBmb3IgdGhyZWUgd2Vla3MuPC9wPjxwPlRoZSBob3N0YWdl
cyBlc2NhcGVkIHVuaGFybWVkIGFmdGVyIEhhcnRsZXNzIHNob3QgRGlTYXJpbywgYXV0aG9yaXRp
ZXMgc2FpZC48L3A+PHA+SGFydGxlc3MgdGhlbiB3ZW50IGludG8gdGhlIG51cnNpbmcgaG9tZSBh
bmQgc2hvdCBLcmFudHogYW5kIE1lZHJhbm8gYmVmb3JlIGtpbGxpbmcgaGltc2VsZi48L3A+PHA+
SGFydGxlc3MmIzgyMTc7IGNhciB3YXMgbGF0ZXIgZm91bmQgYXQgdGhlIEZseWluZyBKIG9mZiBJ
LTcwIGFuZCBSb3V0ZSAxNTgganVzdCBvdmVyIGEgbWlsZSBmcm9tIHRoZSBudXJzaW5nIGhvbWUu
IDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.