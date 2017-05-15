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Crime

Coroner says police chief killed exiting car at Ohio nursing home

Associated Press

Published: May 15, 2017 - 09:44 PM
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A blue ribbon adorns a telephone pole outside the Pine Kirk Care Center on Saturday in Kirkersville, Ohio. The nursing home was the site of a fatal shooting on Friday, after Thomas Hartless, 43, shot Kirkersville police chief Steven DiSario, nurse Marlina Medrano and nurse's aide Cindy Krantz. Hartless was later found dead inside the nursing home. (Joshua A. Bickel/The Columbus Dispatch via AP)


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