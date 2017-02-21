All CATEGORIES
☰ Menu

Court considers constitutionality of Ohio execution process

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: February 21, 2017 - 09:17 AM | Updated: February 21, 2017 - 02:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE  In this November 2005 file photo, Larry Greene, public information director of the Southern Ohio Correctional Facility, demonstrates how a curtain is pulled between the death chamber and witness room at the prison in Lucasville, Ohio. Legal arguments over the constitutionality of Ohio's lethal injection process, and specifically the effectiveness of the sedative midazolam, are set to be heard by the 6th U.S. Circuit Court of Appeals on Tuesday, Feb. 21, 2017, in Cincinnati, months before the state hopes to start carrying out executions again. (AP Photo/Kiichiro Sato, File)


MORE IN NEWS

body22cut_04
Body recovered from Chippewa Lake near site where trustee’s car was found - 11:10 PM

CHIPPEWA LAKE: Authorities in Medina County said they recovered a body Tuesday afternoon from Chippewa Lake, not far from where a missing Lafayette Township trustee’s parked vehicle was found in mid-December.

carter22cut_01
Family seeks information on man’s death in Kent standoff - 11:10 PM
hoch22cut_01
Akron Councilman Bob Hoch relieved after being sentenced to probation for ethics violations - 10:22 PM
police22cut_03
Wadsworth police officers using video simulations for firearms training this week - 10:22 PM
Cuyahoga Falls hospital deploys germ-zapping robot as cure to hospital-acquired infections
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next