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Court rules suburb can hear 137-shot case against police

By Mark Gillispie
Associated Press

Published: April 13, 2017 - 10:36 AM | Updated: April 13, 2017 - 11:49 AM

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