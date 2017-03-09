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Court: Teen competent to stand trial in Ohio church fire

Associated Press

Published: March 9, 2017 - 02:31 PM

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