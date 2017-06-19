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Cousin: Ohio sailor killed in crash near Japan was to retire soon

Associated Press

Published: June 19, 2017 - 09:22 AM | Updated: June 19, 2017 - 09:24 AM
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Journalists observe the damaged USS Fitzgerald at the U.S. Naval base in Yokosuka, southwest of Tokyo Sunday. Navy divers found a number of sailors' bodies Sunday aboard the stricken USS Fitzgerald that collided with a container ship in the busy sea off Japan. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

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