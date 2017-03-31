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Dad stunned that wounded man is nightclub shooting suspect

By Dan Sewell
Associated Press

Published: March 31, 2017 - 08:21 AM | Updated: March 31, 2017 - 11:25 AM
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Cincinnati Mayor John Cranley speaks alongside Police Chief Eliot Isaac, left, during a news conference to announce the arrests of Cornell Beckley and Deondre Davis in connection to the Cameo nightclub shooting at police headquarters, Thursday, March 30, 2017, in Cincinnati. At least two people opened fire inside a crowded nightclub early Sunday morning, killing one person and wounding more than a dozen others in what authorities described as a chaotic scene. (AP Photo/John Minchillo)


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