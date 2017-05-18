Dayton-area drug deaths may set new annual record — by June

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+REFZVE9OLCBPSElPOiBBIGNvcm9uZXImIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ugc2F5cyB0aGUgT2hpbyBj
b3VudHkgdGhhdCBpbmNsdWRlcyBEYXl0b24gbWlnaHQgc2VlIG1vcmUgYWNjaWRlbnRhbCBkcnVn
IG92ZXJkb3NlIGRlYXRocyBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiBvZiB0aGlzIHllYXIgdGhhbiBpbiBh
bnkgcHJldmlvdXMgZnVsbCB5ZWFyLjwvcD48cD5UaGUgRGF5dG9uIERhaWx5IE5ld3MgcmVwb3J0
cyB0aGF0IE1vbnRnb21lcnkgQ291bnR5IGhhZCBhIHJlY29yZC1oaWdoIDM0OSBvdmVyZG9zZSBk
ZWF0aHMgZHVyaW5nIDIwMTYsIG1vc3QgaW52b2x2aW5nIGhlcm9pbiBvciBmZW50YW55bC4gSXQm
IzgyMTc7cyBhbHJlYWR5IHNlZW4gYWJvdXQgMzAwIG92ZXJkb3NlIGRlYXRocyB0aGlzIHllYXIu
IFRoZSBjb3JvbmVyJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIGRpcmVjdG9yLCBLZW4gQmV0eiwgc2F5cyB0aGUg
Y291bnR5IGNvdWxkIGhhdmUgNzAwIHRvIDgwMCBvdmVyZG9zZSBkZWF0aHMgYnkgeWVhciYjODIx
NztzIGVuZCBpZiB0aGF0IHBhY2UgY29udGludWVzLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIGEgc3Rhcmsg
c2lnbiBvZiB0aGUgdG9sbCBvZiBvcGlhdGVzIGFuZCBzeW50aGV0aWMgb3Bpb2lkcyBzdWNoIGFz
IGZlbnRhbnlsLCBhbmQgT2hpbyBoYXMgYmVlbiBoaXQgaGFyZC4gU3RhdGV3aWRlLCB0aGVyZSB3
ZXJlIGEgcmVjb3JkIDMsMDUwIG92ZXJkb3NlIGRlYXRocyBsYXN0IHllYXIuIE1hbnkgb2YgdGhv
c2Ugd2VyZSBhdHRyaWJ1dGVkIHRvIHBhaW5raWxsZXJzIGFuZCBoZXJvaW4gYWJ1c2UuPC9wPjxw
PjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.