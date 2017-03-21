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Deadline set in case of Ohio mother accused of killing sons

Associated Press

Published: March 21, 2017 - 03:23 PM
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FILE - In this Aug. 20, 2015, file photo, Brittany Pilkington, right, and her attorney, Marc Triplett, listen as a judge sets a bond in Bellefontaine, Ohio. A judge on Monday, March 20, 2017, gave attorneys in the case of Pilkington, an Ohio woman accused of suffocating her three young sons out of jealousy at the attention her husband gave them, a deadline of May 15 for filing any additional motions. (AP Photo/Andrew Welsh-Huggins, File)


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