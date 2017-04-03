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Democrat Betty Sutton seeks investigation of prevailing wage story

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: April 3, 2017 - 03:12 PM
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This combination of file photos shows U.S. Rep. Betty Sutton (left) D-Ohio; Republican Ohio Attorney General Mike DeWine (center) and Ohio state Rep. Matt Huffman, R-Lima. Sutton, a Democratic gubernatorial candidate and former congresswoman, sent a letter on Monday to DeWine, a likely Republican gubernatorial candidate, calling for an investigation into an anecdote Huffman told reporters while promoting his bill that would allow municipalities to opt out of Ohio's prevailing wage law. (AP Photo)


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