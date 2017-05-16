Democratic Rep. Kathleen Clyde vies for Ohio elections chief

PHA+Q09MVU1CVVMsIE9oaW8gKEFQKSAmIzgyMTI7IEEgRGVtb2NyYXRpYyBzdGF0ZSBsZWdpc2xh
dG9yIG9mdGVuIGNyaXRpY2FsIG9mIE9oaW8mIzgyMTc7cyBzaXR0aW5nIGVsZWN0aW9ucyBjaGll
ZiBoYXMgbGF1bmNoZWQgYSBiaWQgdG8gc3VjY2VlZCBoaW0gbmV4dCB5ZWFyLjwvcD48cD5TdGF0
ZSBSZXAuIEthdGhsZWVuIENseWRlLCBvZiBHYXJyZXR0c3ZpbGxlIGluIG5vcnRoZWFzdCBPaGlv
LCBhbm5vdW5jZWQgaGVyIDIwMTggY2FtcGFpZ24gZm9yIHNlY3JldGFyeSBvZiBzdGF0ZSBUdWVz
ZGF5LjwvcD48cD5UaGUgMzcteWVhci1vbGQgQ2x5ZGUgaXMgc2VydmluZyBoZXIgZmluYWwgdHdv
LXllYXIgSG91c2UgdGVybS4gU2hlIGpvaW5zIGZvdXJ0aC10ZXJtIEdPUCBzdGF0ZSBSZXAuIERv
cm90aHkgUGVsYW5kYSwgb2YgTWFyeXN2aWxsZSwgaW4gdGhlIHJhY2UgdG8gcmVwbGFjZSBSZXB1
YmxpY2FuIFNlY3JldGFyeSBvZiBTdGF0ZSBKb24gSHVzdGVkIChIWU9PJiM4MjE3Oy1zdGVkKS4g
SHVzdGVkIGlzIHRlcm0gbGltaXRlZCBhbmQgcnVubmluZyBmb3IgZ292ZXJub3IuPC9wPjxwPkNs
eWRlIG92ZXJzYXcgc2V0dXAgYW5kIG9wZXJhdGlvbiBvZiB0aGUgZWFybHkgdm90aW5nIGNlbnRl
ciBpbiBGcmFua2xpbiBDb3VudHkgZHVyaW5nIHRoZSAyMDA4IHByZXNpZGVudGlhbCBlbGVjdGlv
bi4gU2hlIHNlcnZlZCBhcyBkZXB1dHkgbGVnYWwgY291bnNlbCB0byB0aGUgSG91c2Ugc3BlYWtl
ciwgd29ya2luZyBvbiBjb3VydCBhY2Nlc3MgYW5kIHZvdGluZyByaWdodHMuPC9wPjxwPkNseWRl
IHNlcnZlcyBvbiB0aGUgc3RhdGUgYmFsbG90IGJvYXJkIGFuZCB0aGUgT2hpbyBDb25zdGl0dXRp
b25hbCBNb2Rlcm5pemF0aW9uIENvbW1pc3Npb24uPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.