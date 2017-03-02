Deputies suspect drugs caused man’s death at Ohio jail

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+WEVOSUEsIE9ISU86IEEgc291dGh3ZXN0ZXJuIE9oaW8gc2hlcmlmZiBzYXlzIGEgbWFuIGFy
cmVzdGVkIGFmdGVyIGEgdHJhZmZpYyBzdG9wIGRpZWQgYXQgdGhlIGphaWwsIGFuZCBkZXB1dGll
cyBzdXNwZWN0IGhlIGhhZCBpbmdlc3RlZCBhIGJhZ2dpZSBvZiBkcnVncyB0aGF0IGxlZCB0byBo
aXMgZGVhdGguPC9wPjxwPkdyZWVuZSBDb3VudHkgR2VuZSBGaXNjaGVyIHNheXMgdGhlIDMyLXll
YXItb2xkIG1hbiB3YXMgYSBwYXNzZW5nZXIgaW4gYSB2ZWhpY2xlIHRoYXQgd2FzIHN0b3BwZWQg
VHVlc2RheSBtb3JuaW5nLCB3aGVuIGRlcHV0aWVzIGZvdW5kIGRydWdzIGluc2lkZSBpdC4gRmlz
Y2hlciBzYXlzIHRoZSBtYW4gd2FzIGJvb2tlZCBpbnRvIGphaWwgaW4gWGVuaWEsIGVhc3Qgb2Yg
RGF5dG9uLCBhbmQgd2FzIGJlaW5nIG1vbml0b3JlZCBhZnRlciBkaW5uZXIgd2hlbiBoZSB0b29r
IGEgdHVybiBmb3IgdGhlIHdvcnN0LjwvcD48cD5FbWVyZ2VuY3kgcmVzcG9uZGVycyByZXBlYXRl
ZGx5IGdhdmUgaGltIGFuIG92ZXJkb3NlIHJldmVyc2FsIGRydWcgYW5kIHRyaWVkIHVuc3VjY2Vz
c2Z1bGx5IHRvIHJldml2ZSBoaW0uIEFuIGF1dG9wc3kgd2FzIGFudGljaXBhdGVkLjwvcD48cD5U
aGUgY2lyY3Vtc3RhbmNlcyBvZiB0aGUgbWFuJiM4MjE3O3MgdGltZSBpbiBjdXN0b2R5IGFyZSB1
bmRlciBpbnRlcm5hbCByZXZpZXcsIHRob3VnaCBGaXNjaGVyIHNheXMgaXQgYXBwZWFycyB0aGF0
IGFsbCBkZXB1dGllcyBpbnZvbHZlZCBmb2xsb3dlZCBwcm90b2NvbC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.