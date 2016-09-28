Deputy charged with beating 2 ATV riders after chase fired

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SkVGRkVSU09OLCBPSElPOiBBIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIHNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBkZXB1
dHkgaGFzIGJlZW4gZmlyZWQgYWZ0ZXIgYSBncmFuZCBqdXJ5IGluZGljdGVkIGhpbSBsYXN0IHdl
ZWsgb24gY2hhcmdlcyBoZSBiZWF0IHR3byBhbGwtdGVycmFpbiB2ZWhpY2xlIHJpZGVycyB3aG8g
cHJvc2VjdXRvcnMgaGF2ZSBzYWlkIGxlZCBhdXRob3JpdGllcyBvbiBhIGNoYXNlLjwvcD48cD5U
aGUgQXNodGFidWxhIENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIHNheXMgU2d0LiBKYW1l
cyBUcnVja2V5IHdhcyBmaXJlZCBUdWVzZGF5IGFmdGVybm9vbiBhZnRlciBoZSBhcHBlYXJlZCBp
biBjb3VydCB0byBmYWNlIGNoYXJnZXMgaW5jbHVkaW5nIGZlbG9uaW91cyBhc3NhdWx0IGFuZCBm
YWxzaWZ5aW5nIGEgcmVwb3J0LjwvcD48cD5UcnVja2V5IGhhcyBwbGVhZGVkIG5vdCBndWlsdHkg
YW5kIHJlbWFpbnMgZnJlZSBvbiBhICQxMCwwMDAgYm9uZC4gVHJ1Y2tleSBoYXMgZmlsZWQgYSBn
cmlldmFuY2Ugc2Vla2luZyB0byBiZSByZWluc3RhdGVkLjwvcD48cD5Qcm9zZWN1dG9ycyBzYXkg
dGhlIEFUViBkcml2ZXIgdHJpZWQgdG8gaGl0IFRydWNrZXkgZHVyaW5nIHRoZSBTZXB0LiAxMSBj
aGFzZSBpbiBKZWZmZXJzb24uPC9wPjxwPkJvZHkgY2FtZXJhIGZvb3RhZ2UgYXBwZWFycyB0byBz
aG93IFRydWNrZXkgZGl2ZSBvbiBhIHJpZGVyIGFuZCBzdHJpa2UgaGltIHdoaWxlIGhlIHdhcyBo
YW5kY3VmZmVkIG9uIHRoZSBncm91bmQgYW5kIGZvbGxvd2luZyBvcmRlcnMuPC9wPjxwPlRydWNr
ZXkmIzgyMTc7cyBhdHRvcm5leSB0ZWxscyBXSlctVFYgaGUmIzgyMTc7cyBpbm5vY2VudC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.