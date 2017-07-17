Dislike for rival Michigan gives family hope for recovery

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IFRoZSBmYW1pbHkgb2YgYW4gT2hpbyBtYW4gd2hvIHJldHVybmVkIHRvIHRo
ZSBVLlMuIGNvbWF0b3NlIGluIEFwcmlsIGFmdGVyIHN1ZmZlcmluZyBhIHRyYXVtYXRpYyBicmFp
biBpbmp1cnkgZnJvbSBhIGNhciBhY2NpZGVudCBpbiB0aGUgUmVwdWJsaWMgb2YgR2VvcmdpYSB3
YXMgZ2l2ZW4gbGl0dGxlIGNoYW5jZSBvZiByZWNvdmVyaW5nIGJ5IGRvY3RvcnMgd2hvIHNhaWQg
dGhleSBzaG91bGQgYmUgcHJlcGFyZWQgdG8gdHVybiBvZmYgaGlzIGZlZWRpbmcgdHViZSB3aXRo
aW4gc2l4IG1vbnRocyB0byBhIHllYXIuPC9wPjxwPllldCAzOC15ZWFyLW9sZCBaYWNoIExhd3Jl
bmNlLCBvZiBEdWJsaW4sIE9oaW8sIGFwcGFyZW50bHkgd2FzbiYjODIxNzt0IGxpc3RlbmluZyB0
byB0aGUgcGh5c2ljaWFucyBhdCBPaGlvIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkmIzgyMTc7cyBEb2RkIEhh
bGwgUmVoYWJpbGl0YXRpb24gQ2VudGVyLiBIZSYjODIxNztzIGJlZ3VuIG1ha2luZyBzb3VuZHMs
IGtlZXBpbmcgaGlzIGV5ZXMgb3BlbiBhbmQgc21pbGluZyBhdCBoaXMgY2hpbGRyZW4uPC9wPjxw
PlNvbWUgb2YgdGhlIGJlc3QgZXZpZGVuY2UgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIGF3YXJlIGNhbWUgd2hl
biBoZSB3YXMgYXNrZWQgdG8gcmVzcG9uZCB3aXRoIGEgcHVzaCBvZiBhICYjODIyMDt5ZXMmIzgy
MjE7IG9yICYjODIyMDtubyYjODIyMTsgYnV0dG9uIHRvIHRoZSBxdWVzdGlvbjogJiM4MjIwO0Rv
IHlvdSBsaWtlIE1pY2hpZ2FuPyYjODIyMTsgT2hpbyBTdGF0ZSBhbmQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkg
b2YgTWljaGlnYW4gaGF2ZSBvbmUgb2YgdGhlIGZpZXJjZXN0IGFuZCBtb3N0IHN0b3JpZWQgcml2
YWxyaWVzIGluIGNvbGxlZ2UgZm9vdGJhbGwgYW5kIGp1c3QgYWJvdXQgZXZlcnl0aGluZyBlbHNl
LjwvcD48cD5UbyB0aGUgZGVsaWdodCBvZiBoaXMgZmFtaWx5LCBMYXdyZW5jZSBwdXNoZWQgdGhl
ICYjODIyMDtubyYjODIyMTsgYnV0dG9uIG5vdCBvbmNlIGJ1dCB0d2ljZS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0hlIGFsd2F5cyBtYWtlcyBhIGZhY2Ugd2hlbiB3ZSBtZW50aW9uIE1pY2hpZ2FuLCYjODIyMTsg
TGF3cmVuY2UmIzgyMTc7cyB3aWZlLCBNZWdoYW4sIHRvbGQgVGhlIENvbHVtYnVzIERpc3BhdGNo
ICg8YSBocmVmPSJodHRwOi8vYml0Lmx5LzJ0YUsyTDIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8v
Yml0Lmx5LzJ0YUsyTDI8L2E+KS4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIHByZXR0eSBzdXJlIGhlJiM4
MjE3O3MgaW4gdGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5MYXdyZW5jZSwgYSBzdGFydHVwIGNvbnN1bHRh
bnQsIHdhcyBpbiBlYXN0ZXJuIEV1cm9wZSBmb3IgYSBidXNpbmVzcyBjb25mZXJlbmNlIHdoZW4g
YSBjYXIgaGUgd2FzIHJpZGluZyBpbiB2ZWVyZWQgaW50byBhIDUwLWZvb3QgKDE1LW1ldGVyKSBy
YXZpbmUgTWFyY2ggMjEuIFRoZSBjYXIgcm9sbGVkIG92ZXIgbnVtZXJvdXMgdGltZXMgYW5kIGhp
dCBhIHRyZWUsIGtpbGxpbmcgdHdvIG9mIHRoZSBmaXZlIG9jY3VwYW50cy4gTGF3cmVuY2Ugd2Fz
IHdlYXJpbmcgYSBzZWF0IGJlbHQsIGJ1dCBicm9rZSBhbGwgb2YgaGlzIGxlZnQgcmlicywgaGFk
IGludGVybmFsIGJsZWVkaW5nIGFuZCB0aGUgdHJhdW1hdGljIGJyYWluIGluanVyeSB0aGF0IHJl
bmRlcmVkIGhpbSBjb21hdG9zZS48L3A+PHA+SGlzIHdpZmUsIGZhdGhlciBhbmQgYnJvdGhlciwg
d2hvIGFyZSBib3RoIG5hbWVkIERhdmlkLCBmbGV3IHRvIEdlb3JnaWEgYW5kIGRlY2lkZWQgaGUg
c2hvdWxkIHJlY292ZXIgYmFjayBpbiB0aGUgVS5TLiBUaGV5IHJhaXNlZCB0ZW5zIG9mIHRob3Vz
YW5kcyBvZiBkb2xsYXJzIHRvIGZseSBoaW0gdG8gVmllbm5hIHRoZW4gdG8gQ29sdW1idXMgYW5k
IE9oaW8gU3RhdGUuPC9wPjxwPlRoZXJhcGlzdHMgaGF2ZSBiZWVuIGhlbHBpbmcgaGltIHN0YW5k
IG9uIGEgdHJlYWRtaWxsIGFuZCBoYXZlIGJlZW4gdXNpbmcgZWxlY3RyaWMgc3RpbXVsYXRpb24g
dG8gbW92ZSBtZXNzYWdlcyBmcm9tIGhpcyBicmFpbiB0byBvdGhlciBwYXJ0cyBvZiBoaXMgYm9k
eS48L3A+PHA+TWVnaGFuIExhd3JlbmNlIHNhaWQgRG9kZCBIYWxsJiM4MjE3O3MgRGlzb3JkZXJz
IG9mIENvbnNjaW91c25lc3MgcHJvZ3JhbSBoYXMgbWFkZSBhbGwgdGhlIGRpZmZlcmVuY2UuIEFm
dGVyIHNldmVuIHdlZWtzLCBoZSYjODIxNztzIG5vdyBjb25zaWRlcmVkIHNlbWktY29uc2Npb3Vz
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgYmFzaWNhbGx5IGRlYWxpbmcgd2l0aCB0aGUgaGVh
bGluZyBicmFpbiwmIzgyMjE7IE1lZ2hhbiBMYXdyZW5jZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUgaGFzIGEg
bG9uZyB3YXkgdG8gZ28sIGFuZCBoZSYjODIxNztzIGFscmVhZHkgY29tZSBzdWNoIGEgbG9uZyB3
YXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+SW5mb3JtYXRpb24g
ZnJvbTogVGhlIENvbHVtYnVzIERpc3BhdGNoLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmRpc3BhdGNo
LmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly93d3cuZGlzcGF0Y2guY29tPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.