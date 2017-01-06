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Divers in Lake Erie find cockpit recorder of missing plane

Associated Press

Published: January 6, 2017 - 02:23 PM | Updated: January 6, 2017 - 04:03 PM
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A boat carrying a recovery team rides on the shoreline of Lake Erie, Tuesday, Jan. 3, 2017, in Cleveland. Cleveland officials say the search for a plane carrying six people that disappeared last week over Lake Erie has resumed. Tuesday marks the third straight day that conditions have allowed recovery teams to search the lake for a Columbus-bound Cessna 525 Citation that vanished from radar shortly after takeoff Thursday night from Burke Lakefront Airport. (AP Photo/Tony Dejak)

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