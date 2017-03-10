Dog takes over as tiger cubs’ ‘nanny’ at Cincinnati Zoo

PHA+Q0lOQ0lOTkFUSTogVGhlIENpbmNpbm5hdGkgWm9vIGhhcyBjYWxsZWQgYWdhaW4gb24gYSBj
YW5pbmUgdG8gcGxheSB0aGUgcm9sZSBvZiBuYW5ueSBmb3Igb3RoZXIgYW5pbWFscyYjODIxNzsg
YmFiaWVzLjwvcD48cD5UaGUgbGF0ZXN0IGFzc2lnbm1lbnQgZm9yIEJsYWtlbHkgdGhlIEF1c3Ry
YWxpYW4gc2hlcGhlcmQgaXMgdG8gYmUgYSBjb21wYW5pb24gZm9yIHRocmVlIE1hbGF5YW4gdGln
ZXIgY3Vicy4gVGhlaXIgbW90aGVyJiM4MjE3O3MgbWF0ZXJuYWwgaW5zdGluY3RzIGRpZG4mIzgy
MTc7dCBraWNrIGluIGFmdGVyIHRoZWlyIEZlYi4gMyBiaXJ0aCwgYW5kIHpvbyBzdGFmZmVycyBo
YXZlIGJlZW4gY2FyaW5nIGZvciB0aGVtLjwvcD48cD5UaGUgNi15ZWFyLW9sZCBtYWxlIGRvZyBw
cm92aWRlcyBzbnVnZ2xpbmcsIHdhcm10aCBhbmQgYSBjbGltYmFibGUgYm9keS48L3A+PHA+RGF3
biBTdHJhc3NlciwgaGVhZCBvZiB0aGUgQ2luY2lubmF0aSBab28mIzgyMTc7cyBudXJzZXJ5IHN0
YWZmLCBzYXlzIEJsYWtlbHkgc2VydmVzIGFzICYjODIyMDt0aGUgYWR1bHQgaW4gdGhlIHJvb20s
JiM4MjIxOyB0ZWFjaGluZyB0aGVtIGJlaGF2aW9ycyBzdWNoIGFzIGNoZWNraW5nIHRoZW0gd2hl
biB0aGV5IGdldCB0b28gcm91Z2ggb3IgYWdncmVzc2l2ZS48L3A+PHA+VGhlIGN1YnMgYXJlIGV4
cGVjdGVkIHRvIG1vdmUgaW50byB0aGUgem9vJiM4MjE3O3MgQ2F0IENhbnlvbiB0aGlzIHN1bW1l
ci48L3A+PHA+Qmxha2VseSBoYXMgaGVscGVkIHJhaXNlIGJhYnkgY2hlZXRhaHMsIHdhbGxhYmll
cywgYmF0LWVhcmVkIGZveGVzIGFuZCBhbiBvY2Vsb3QsIGFtb25nIG90aGVyIHlvdW5nIGFuaW1h
bHMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.