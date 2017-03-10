All CATEGORIES
☰ Menu

Animal welfare

Dog takes over as tiger cubs’ ‘nanny’ at Cincinnati Zoo

Associated Press

Published: March 10, 2017 - 09:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this photo provided by the Cincinnati Zoo & Botanical Garden, a female Malayan tiger cub peeks out from between an Australian shepherd named Blakely and a large stuffed animal resembling a tiger on Thursday in the zoo's nursery in Cincinnati. The mother's maternal instincts didn't kick in after three Malayan tiger cubs were born Feb. 3, and the 6-year-old male dog provides snuggling, warmth and a climbable body. (Dawn Strasser/Cincinnati Zoo & Botanical Garden via AP)


MORE IN NEWS

art11cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Art project lets residents show love for city by lighting up hearts

Akron can now wear its heart on its storefront.

gilchrist11cut
Veteran who set himself on fire in Highland Square after election dies in hospital
fhspool11cut_01
Firestone High School pool open again, ready for swimmers
un11cut
U.N. says world faces largest humanitarian crisis since 1945
syria11cut
Analysis: U.S. troop increase risks tangling in Syria’s war
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next