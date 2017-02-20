Driver stopped for speeding, then charged in murder attempt

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RlJFTU9OVCwgT0hJTzogVGhlIE9oaW8gU3RhdGUgSGlnaHdheSBQYXRyb2wgc2F5cyBhbiBJ
bGxpbm9pcyBkcml2ZXIgd2FzIHN0b3BwZWQgZm9yIHNwZWVkaW5nIG9uIHRoZSBPaGlvIFR1cm5w
aWtlIGFuZCB0aGVuIGNoYXJnZWQgd2l0aCBhdHRlbXB0ZWQgbXVyZGVyIGFmdGVyIGEgdHJvb3Bl
ciBub3RpY2VkIHNpZ25zIG9mIHZpb2xlbmNlLjwvcD48cD5Ucm9vcGVycyBzYXkgdGhlIDU3LXll
YXItb2xkIFBlb3JpYSB3b21hbiBhbmQgYSBwYXNzZW5nZXIgd2VyZSB0YWtlbiB0byBhIGhvc3Bp
dGFsIHdpdGggdW5kaXNjbG9zZWQgaW5qdXJpZXMgYWZ0ZXIgdGhlIHRyYWZmaWMgc3RvcCBTYXR1
cmRheSBtb3JuaW5nIGluIFNhbmR1c2t5IENvdW50eS48L3A+PHA+VGhlIHBhdHJvbCBzYXlzIHRo
ZSBhcnJlc3Qgb2YgU3VzYW4gSG93YXJkIHN0ZW1tZWQgZnJvbSBhbiBlYXJsaWVyLCB1bnNwZWNp
ZmllZCAmIzgyMjA7aW5jaWRlbnQmIzgyMjE7IGZ1cnRoZXIgc291dGggbmVhciBMb25kb24sIE9o
aW8sIHJvdWdobHkgYSB0d28tYW5kLWEtaGFsZi1ob3VyIGRyaXZlIGZyb20gd2hlcmUgdGhlIHRy
YWZmaWMgc3RvcCBvY2N1cnJlZC4gVHJvb3BlcnMgZGlkbiYjODIxNzt0IHByb3ZpZGUgZGV0YWls
cyBhYm91dCB0aGUgYXR0ZW1wdGVkIG11cmRlciBhbGxlZ2F0aW9uLCBidXQgc2F5IHRoZSBjYXNl
IHJlbWFpbnMgdW5kZXIgaW52ZXN0aWdhdGlvbi48L3A+PHA+SG93YXJkIGhhcyBzaW5jZSBiZWVu
IGphaWxlZCBpbiBGcmVtb250LiBJdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgY2xlYXIgTW9uZGF5IHdoZXRoZXIg
c2hlIGhhcyBhbiBhdHRvcm5leS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.