Drop gives Ohio cheaper gas prices than neighboring states

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvcD48cD5DT0xVTUJVUzogT2hpb2FucyBhcmUgc2VlaW5nIGxv
d2VyIGdhcyBwcmljZXMgdGhhbiBkcml2ZXJzIGluIG5laWdoYm9yaW5nIHN0YXRlcyBhcyB0aGUg
d2VlayBiZWdpbnMuPC9wPjxwPlRoZSBzdGF0ZSBhdmVyYWdlIGZvciBhIGdhbGxvbiBvZiByZWd1
bGFyIGZ1ZWwgd2FzIGFib3V0ICQyLjE0IGluIE1vbmRheSYjODIxNztzIHN1cnZleSBmcm9tIGF1
dG8gY2x1YiBBQUEsIHRoZSBPaWwgUHJpY2UgSW5mb3JtYXRpb24gU2VydmljZSBhbmQgV0VYIElu
Yy4gVGhhdCYjODIxNztzIGRvd24gZnJvbSBhYm91dCAkMi4yMyBhIHdlZWsgYWdvIGFuZCAkMS45
MyBhdCB0aGlzIHRpbWUgbGFzdCB5ZWFyLjwvcD48cD5UaGUgbmF0aW9uYWwgYXZlcmFnZSB3YXMg
aGlnaGVyIHRoYW4gdGhlIHN0YXRlIGF2ZXJhZ2UgYXQgJDIuMzAgb24gTW9uZGF5LCBkb3duIGEg
cGVubnkgZnJvbSBhIHdlZWsgZWFybGllci4gQSB5ZWFyIGFnbyBpdCB3YXMgJDEuOTMuPC9wPjxw
PkFBQSBoYXMgc2FpZCBnYXMgcHJpY2VzIGFyZSBleHBlY3RlZCB0byBpbmNyZWFzZSB0aGlzIG1v
bnRoIGFzIGRlbWFuZCByaXNlcyBhbmQgcmVmaW5lcnMgc3RhcnQgc3dpdGNoaW5nIGZyb20gd2lu
dGVyLWJsZW5kIHRvIHN1bW1lci1ibGVuZCBnYXNvbGluZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.