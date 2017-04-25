Environmental Groups sue US EPA over Lake Erie’s toxic algae

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VE9MRURPLCBPaGlvOiBTZXZlcmFsIGVudmlyb25tZW50YWwgZ3JvdXBzIGluIE9oaW8gYW5k
IE1pY2hpZ2FuIGFyZSBzdWluZyB0aGUgVS5TLiBFbnZpcm9ubWVudGFsIFByb3RlY3Rpb24gQWdl
bmN5LCBzYXlpbmcgdGhlIGFnZW5jeSBpc24mIzgyMTc7dCBkb2luZyBlbm91Z2ggdG8gcHJvdGVj
dCBMYWtlIEVyaWUgZnJvbSB0b3hpYyBhbGdhZS48L3A+PHA+VGhlIGZlZGVyYWwgbGF3c3VpdCBm
aWxlZCBUdWVzZGF5IHNheXMgdGhlIEVQQSBuZWVkcyB0byBzdGVwIGluIGFuZCB0YWtlIGFjdGlv
biB1bmRlciB0aGUgQ2xlYW4gV2F0ZXIgQWN0LjwvcD48cD5BbGdhZSBibG9vbXMgaW4gdGhlIHNo
YWxsb3dlc3Qgb2YgdGhlIEdyZWF0IExha2VzIGhhdmUgZm91bGVkIGRyaW5raW5nIHdhdGVyIGlu
IHJlY2VudCB5ZWFycyBhbmQgYXJlIGEgdGhyZWF0IHRvIHdpbGRsaWZlIGFuZCB3YXRlciBxdWFs
aXR5LjwvcD48cD5UaGUgZ3JvdXBzIHN1aW5nIHRoZSBFUEEgd2FudCB0aGUgYWdlbmN5IHRvIG1h
a2UgYSBkZWNpc2lvbiBvbiB3aGV0aGVyIHRoZSB3ZXN0ZXJuIHBhcnQgb2YgdGhlIGxha2UgaW4g
T2hpbyBhbmQgTWljaGlnYW4gc2hvdWxkIGJlIGRlY2xhcmVkIGFuIGltcGFpcmVkIHdhdGVyc2hl
ZC48L3A+PHA+RG9pbmcgdGhhdCB3b3VsZCBwYXZlIHRoZSB3YXkgZm9yIHN0cmljdGVyIHBvbGx1
dGlvbiBjb250cm9scy48L3A+PHA+QSBtZXNzYWdlIHNlZWtpbmcgY29tbWVudCB3YXMgbGVmdCB3
aXRoIHRoZSBFUEEuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.