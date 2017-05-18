EPA sued a second time over Lake Erie’s toxic algae problem

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VE9MRURPLCBPSElPOiBFbnZpcm9ubWVudGFsIGFkdm9jYXRlcyBoYXZlIGZpbGVkIGEgc2Vj
b25kIGxhd3N1aXQgYWdhaW5zdCB0aGUgVS5TLiBFbnZpcm9ubWVudGFsIFByb3RlY3Rpb24gQWdl
bmN5IG92ZXIgd2hldGhlciBlbm91Z2ggaXMgYmVpbmcgZG9uZSB0byBhZGRyZXNzIHRoZSB0b3hp
YyBhbGdhZSBwcm9ibGVtIGluIExha2UgRXJpZS48L3A+PHA+VGhlIEJsYWRlIHJlcG9ydHMgdGhh
dCBDaGljYWdvLWJhc2VkIEVudmlyb25tZW50YWwgTGF3IGFuZCBQb2xpY3kgQ2VudGVyIGFuZCBt
ZW1iZXJzIG9mIEFkdm9jYXRlcyBmb3IgYSBDbGVhbiBMYWtlIEVyaWUgZmlsZWQgdGhlIGZlZGVy
YWwgbGF3c3VpdCBXZWRuZXNkYXkgaW4gVG9sZWRvLiBFbnZpcm9ubWVudGFsIGdyb3VwcyBsYXN0
IG1vbnRoIGZpbGVkIGEgc2ltaWxhciBsYXdzdWl0IGluIFdhc2hpbmd0b24uPC9wPjxwPlRoZXkg
d2FudCB0aGUgRVBBIHRvIGRlY2lkZSB3aGV0aGVyIHdlc3Rlcm4gTGFrZSBFcmllIGluIE9oaW8g
YW5kIE1pY2hpZ2FuIHNob3VsZCBiZSBkZWNsYXJlZCBhbiBpbXBhaXJlZCB3YXRlcnNoZWQsIHdo
aWNoIHdvdWxkIGxlYWQgdG8gc3RyaWN0ZXIgcG9sbHV0aW9uIGNvbnRyb2xzLjwvcD48cD5BbiBv
dXRicmVhayBvZiBhbGdhZSBibG9vbXMgaW4gMjAxNCBjb250YW1pbmF0ZWQgdGhlIHRhcCB3YXRl
ciBmb3IgbW9yZSB0aGFuIDQwMCwwMDAgcGVvcGxlIGFyb3VuZCBUb2xlZG8uPC9wPjxwPlRoZSBF
UEEgaGFzIGRlY2xpbmVkIHRvIGNvbW1lbnQgb24gdGhlIHBlbmRpbmcgbGl0aWdhdGlvbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.