Ex-deputy found not guilty of murder charge in Ohio shooting

PHA+V0FWRVJMWTogQSBmb3JtZXIgZGVwdXR5IHNoZXJpZmYgYWNjdXNlZCBvZiBmYXRhbGx5IHNo
b290aW5nIGFuIHVuYXJtZWQgbWFuIGFmdGVyIGEgY2hhc2Ugd2FzIGZvdW5kIG5vdCBndWlsdHkg
b2YgbXVyZGVyIGFuZCByZWNrbGVzcyBob21pY2lkZSBjaGFyZ2VzIG9uIFR1ZXNkYXkuPC9wPjxw
PkpvZWwgSmVua2lucyB3YXMgd29ya2luZyBhcyBhIFBpa2UgQ291bnR5IGRlcHV0eSB3aGVuIFJv
YmVydCBSb29rZXIgd2FzIGZhdGFsbHkgc2hvdC4gSmVua2lucywgb2YgV2F2ZXJseSwgdGVzdGlm
aWVkIGhlIHdhcyBmb3JjZWQgdG8gZmlyZSBvbiBNYXJjaCAyOCwgMjAxNSwgYmVjYXVzZSBoZSB0
aG91Z2h0IFJvb2tlciB3YXMgbGVhbmluZyBkb3duIHRvIGdyYWIgYSB3ZWFwb24uPC9wPjxwPkhl
IHNhaWQgaGUgdGhvdWdodCBSb29rZXIgd2FzIGdvaW5nIHRvIGtpbGwgaGltLjwvcD48cD5BIFBp
a2UgQ291bnR5IGp1cnkgZGVsaWJlcmF0ZWQgYWJvdXQgZml2ZSBob3VycyBiZWZvcmUgZmluZGlu
ZyBoaW0gbm90IGd1aWx0eS48L3A+PHA+QSBkZWZlbnNlIGF0dG9ybmV5IHNhaWQgSmVua2lucyB3
YXMganVzdGlmaWVkIGluIGZpcmluZyBhdCBSb29rZXIsIHdobyBoYWQgc3BlZCBhd2F5IGZyb20g
YSB0cmFmZmljIHN0b3AgaW4gaGlzIHZlaGljbGUgYW5kIHRyaWVkIHRvIHJhbSBsYXcgZW5mb3Jj
ZW1lbnQgdmVoaWNsZXMuPC9wPjxwPkJ1dCBwcm9zZWN1dG9ycyB0b2xkIGp1cm9ycyB0aGF0IEpl
bmtpbnMgdW5uZWNlc3NhcmlseSBmaXJlZCBuaW5lIHRpbWVzIHRocm91Z2ggdGhlIHdpbmRvd3Mg
b2YgUm9va2VyJiM4MjE3O3Mgc3RvcHBlZCB2ZWhpY2xlLCBoaXR0aW5nIGhpbSBzZXZlbiB0aW1l
cy4gPC9wPjxwPlJvb2tlciYjODIxNztzIHRydWNrIHdhcyBhbHJlYWR5IGltbW9iaWxpemVkIGFm
dGVyIHRoZSBjaGFzZSB3aGVuIGl0IGVuZGVkIHVwIHBpbm5lZCBhZ2FpbnN0IGEgdHJlZSwgYW5k
IFJvb2tlciB3YXNuJiM4MjE3O3QgYSB0aHJlYXQgd2hlbiBoZSB3YXMga2lsbGVkLCBwcm9zZWN1
dG9ycyBzYWlkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.