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Ex-officer pleads not guilty to false shooting claim charges

Associated Press

Published: July 19, 2017 - 02:14 PM

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