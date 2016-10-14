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Ex-Ohio cop charged in fatal traffic stop appears in court

By Dan Sewell
Associated Press

Published: October 14, 2016 - 01:38 PM
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FILE  In this July 30, 2015, file photo, former University of Cincinnati police officer Ray Tensing, who shot and killed motorist Sam DuBose during a traffic stop on July 19, 2015, appears for his arraignment at the Hamilton County Courthouse in Cincinnati. Tensing, facing trial on charges of murder and voluntary manslaughter, was due back in court for a Friday, Oct. 14, 2016, pretrial hearing, ahead of the planned start of jury selection on Oct. 25, 2016. (AP Photo/John Minchillo, File)


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