All CATEGORIES
☰ Menu

Facebook killer takes his own life as police close in

By Mike Householder and Mark Gillispie
Associated Press

Published: April 18, 2017 - 11:59 AM | Updated: April 18, 2017 - 08:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Pennsylvania State Police look over a car as they investigate the scene where Steve Stephens, the suspect in the random killing of a Cleveland retiree posted on Facebook, was found shot dead Tuesday in Erie. Pa. Acting on a tip, Pennsylvania State Police spotted Stephens, 37, in Erie County, in the state's northwest corner, and went after him. After a brief chase, he took his own life, authorities said. (Greg Wohlford/Erie Times-News via AP)


MORE IN NEWS

Akron Children’s Hospital’s credit rating gets upgraded - 7:49 PM

A national credit rating agency has upgraded Akron Children’s Hospital’s credit worthiness from A+ to AA-, citing strong market share and continued growth.

wadsworth15cut_06
Wacky Wadsworthopoly TV show combines Monopoly and lottery scratch-off
buffet19web
Cathedral Buffet closes to public following federal order to pay $388,000 to employees
dyer18_1
Bob Dyer: The NBA and the Double A
skywalk19cut_01
Metro Parks and Summit Historical Society offer behind-the-scenes look at Akron history - 8:39 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next