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Facebook killer takes his own life as police close in

By Mike Householder and Mark Gillispie
Associated Press

Published: April 18, 2017 - 11:59 AM | Updated: April 18, 2017 - 04:37 PM
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This photo provided by the Cleveland Police shows Steve Stephens. Cleveland police said they are searching for Stephens, a homicide suspect, who recorded himself shooting another man and then posed the video on Facebook on Sunday. (Cleveland Police via AP)


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