All CATEGORIES
☰ Menu

Facebook killer takes his own life as police close in

By Mike Householder and Mark Gillispie
Associated Press

Published: April 18, 2017 - 11:59 AM | Updated: April 18, 2017 - 08:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Pennsylvania State Police look over a car as they investigate the scene where Steve Stephens, the suspect in the random killing of a Cleveland retiree posted on Facebook, was found shot dead Tuesday in Erie. Pa. Acting on a tip, Pennsylvania State Police spotted Stephens, 37, in Erie County, in the state's northwest corner, and went after him. After a brief chase, he took his own life, authorities said. (Greg Wohlford/Erie Times-News via AP)


MORE IN NEWS

bar20_02 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
City moves to close south side bar where two have been shot dead this year

Summit County Common Pleas Judge Christine Croce has agreed to close, for now, a deadly bar in South Akron.

knight20
Streetsboro man pleads not guilty to murder in killing of unarmed Akron man during dirt bike dispute
dyer20cut
Bob Dyer: Speaking sports
stark20cut_01
Community college president makes the case for Stark State’s fit in Akron
oreilly20cut_03
Clint O’Connor: With Bill O’Reilly out at Fox News, who will inherit his ratings crown?
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next