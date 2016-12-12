Family of 15-year-old slain in sandwich shop donates $20K

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EIEhFSUdIVFMsIE9oaW86IFRoZSBmYW1pbHkgb2YgYSB0ZWVuYWdlciBndW5u
ZWQgZG93biBhdCBhIENsZXZlbGFuZC1hcmVhIHNhbmR3aWNoIHNob3AgaGFzIGRvbmF0ZWQgJDIw
LDAwMCB0byBhIGNpdHkmIzgyMTc7cyBwb2xpY2UgYW5kIGZpcmUgZGVwYXJ0bWVudHMuPC9wPjxw
PkRhdmVpb24gUGVycnkgZmF0YWxseSBzaG90IDE1LXllYXItb2xkIFN1bm55IFJhdmkgUGF0ZWwg
aW4gT2N0b2JlciBhcyBTdW5ueSBoZWxwZWQgaGlzIGZhbWlseSBhdCBhIE1yLiBIZXJvIHNob3Ag
aW4gQ2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMuPC9wPjxwPkEgR29GdW5kTWUgYWNjb3VudCB3YXMgY3JlYXRl
ZCB0byBoZWxwIHdpdGggZXhwZW5zZXMuIFRoZSBmYW1pbHkgcmVjZW50bHkgZG9uYXRlZCAkMjAs
MDAwIHRvIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgSGVpZ2h0cyBQb2xpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBhbmQgQ2xldmVs
YW5kIEhlaWdodHMgRmlyZSBEZXBhcnRtZW50IGluIGEgc2hvdyBvZiBncmF0aXR1ZGUuPC9wPjxw
PkZpcmUgb2ZmaWNpYWxzIHNheSB0aGV5JiM4MjE3O2xsIGxpa2VseSB1c2UgdGhlIG1vbmV5IGZv
ciBwYXJhbWVkaWMgdHJhaW5pbmcuIFBvbGljZSBzYXkgdGhleSYjODIxNztsbCBjb25zaWRlciB1
c2luZyBpdCBmb3IgcG9saWNlIGFjYWRlbXkgc2Nob2xhcnNoaXBzLjwvcD48cD5QZXJyeSBwbGVh
ZGVkIGd1aWx0eSBhbmQgYWdyZWVkIHRvIGEgc2VudGVuY2Ugb2YgbGlmZSBpbiBwcmlzb24gd2l0
aCBubyBjaGFuY2UgZm9yIHBhcm9sZSBpbiBhIHBsZWEgZGVhbCB0byBhdm9pZCBhIGRlYXRoIHNl
bnRlbmNlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.