Farmers could get tax break from Ohio legislators

PHA+VE9MRURPOiBTdGF0ZSBsYXdtYWtlcnMgYXJlIGxvb2tpbmcgYXQgZ2l2aW5nIE9oaW8gZmFy
bWVycyBhIGJyZWFrIG9uIHRoZWlyIHJlYWwgZXN0YXRlIHRheGVzIHRoYXQgaGF2ZSBza3lyb2Nr
ZXRlZCBvdmVyIHRoZSBsYXN0IGZldyB5ZWFycy48L3A+PHA+VGhlIEJsYWRlIHJlcG9ydHMgdGhh
dCB0YXhlcyBmb3IgZmFybWxhbmQgYXJlIHJpc2luZy4gUmVwdWJsaWNhbiBzdGF0ZSBSZXAuIEtp
cmsgU2NodXJpbmcgZXN0aW1hdGVzIHRoYXQgcHJvcGVydHkgdmFsdWVzIGhhdmUgZ29uZSB1cCAz
MDAgcGVyY2VudCBpbiByZWNlbnQgeWVhcnMuIEhvd2V2ZXIsIHByaWNlcyBmb3IgY3JvcHMgdGhh
dCBmYXJtZXJzIHByb2R1Y2UgaGF2ZSBkcm9wcGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T3VyIGFncmljdWx0
dXJhbCBjb21tdW5pdHkgaGFzIGhhZCBzb21lIHZlcnkgZGlmZmljdWx0IHRpbWVzLiBJbiBmYWN0
LCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gY2F1Z2h0IGJldHdlZW4gYSByb2NrIGFuZCBhIGhhcmQgcGxh
Y2UsJiM4MjIxOyBzYWlkIFNjaHVyaW5nLjwvcD48cD5Qcm9wZXJ0eSB2YWx1ZSBpcyBkZXRlcm1p
bmVkIGJ5IHRoZSBDdXJyZW50IEFncmljdWx0dXJhbCBVc2UgVmFyaWF0aW9uIEZvcm11bGEuIFRo
ZSBhbGdvcml0aG0gY29uc2lkZXJzIHNldmVyYWwgdGhpbmdzIGluY2x1ZGluZyBtb3J0Z2FnZSBp
bnRlcmVzdCByYXRlcywgY3JvcCBwcmljZXMgYW5kIGluY29tZS48L3A+PHA+RmFybWVycyBhcmd1
ZSB0aGF0IHJpc2luZyBjcm9wIHByaWNlcyBjb21iaW5lZCB3aXRoIGxvdyBtb3J0Z2FnZSBpbnRl
cmVzdCByYXRlcyBoYXZlIGNyZWF0ZWQgaW5mbGF0ZWQgbGFuZCB2YWx1ZXMuIE1hbnkgdGhpbmsg
dGhlIGZvcm11bGEgc2hvdWxkIGJlIHJld29ya2VkLjwvcD48cD5GYXJtZXJzIGhvcGUgT2hpbyBs
ZWFkZXJzIHdpbGwgaGVscCB0aGVtIG91dCBpbiB0aGUgdHdvLXllYXIgc3RhdGUgYnVkZ2V0IHRo
YXQmIzgyMTc7cyBiZWluZyBjb25zaWRlcmVkIGluIHRoZSBTZW5hdGUgYWZ0ZXIgaXQgd2FzIGFw
cHJvdmVkIGJ5IHRoZSBIb3VzZS48L3A+PHA+QSBwcm9wb3NhbCBpbiB0aGUgYnVkZ2V0IHdvdWxk
IGNoYW5nZSBob3cgdGhlIHN0YXRlIGRldGVybWluZXMgdGhlIHZhbHVlIG9mIGFncmljdWx0dXJh
bCBsYW5kLCBzaGlmdGluZyB0byBVLlMuIERlcGFydG1lbnQgb2YgQWdyaWN1bHR1cmUgZGF0YSB0
aGF0IHJlZmxlY3RzIHRoZSBsYW5kJiM4MjE3O3MgZmFybWluZyB2YWx1ZS48L3A+PHA+QW5vdGhl
ciBwbGFuIHNwcmVhZHMgdGhlIGZvcm11bGEgY2hhbmdlIG91dCBvdmVyIHNpeCB5ZWFycyB0byBt
aXRpZ2F0ZSB0aGUgaW1wYWN0IGl0IGhhcyBvbiBsb2NhbCBnb3Zlcm5tZW50cy48L3A+PHA+VGhl
IGZpbmFsIGJ1ZGdldCBpcyBkdWUgYnkgSnVuZSAzMC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.