Father charged in 1-year-old daughter’s shooting in Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0lOQ0lOTkFUSTogIEEgMjcteWVhci1vbGQgbWFuIGlzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBjaGlsZCBl
bmRhbmdlcmluZyBhbmQgb3RoZXIgY291bnRzIGFmdGVyIGhpcyAxLXllYXItb2xkIGRhdWdodGVy
IHdhcyBzaG90IGluIHRoZSB0b3JzbyBhdCBhIENpbmNpbm5hdGkgaG9tZS48L3A+PHA+UG9saWNl
IHNheSBzaGUgd2FzIHNob3QgYWNjaWRlbnRhbGx5IGluc2lkZSBhIGhvbWUgaW4gdGhlIFdlc3Qg
UHJpY2UgSGlsbCBuZWlnaGJvcmhvb2QsIGJ1dCB0aGV5IGRpZG4mIzgyMTc7dCBpbW1lZGlhdGVs
eSByZWxlYXNlIGRldGFpbHMgYWJvdXQgdGhlIGNpcmN1bXN0YW5jZXMuIFRoZSBnaXJsIHdhcyBo
b3NwaXRhbGl6ZWQgTW9uZGF5IGluIGNyaXRpY2FsIGJ1dCBzdGFibGUgY29uZGl0aW9uLjwvcD48
cD5IZXIgZmF0aGVyLCBDb3J0ZXogUmVlZCwgd2FzIGxhdGVyIGFycmVzdGVkIGluIGEgcmVsYXRp
dmUmIzgyMTc7cyBob21lLiBIZSB3YXMgYWxzbyBjaGFyZ2VkIHdpdGggdGFtcGVyaW5nIHdpdGgg
ZXZpZGVuY2UsIG9ic3RydWN0aW9uIG9mIGp1c3RpY2UsIGFuZCByZWNlaXZpbmcgc3RvbGVuIHBy
b3BlcnR5LjwvcD48cD5ObyBhdHRvcm5leSB3YXMgbGlzdGVkIGZvciBoaW0gaW4gY291cnQgcmVj
b3Jkcy4gSGUgd2FzIGphaWxlZCBwZW5kaW5nIGEgVHVlc2RheSBjb3VydCBhcHBlYXJhbmNlLjwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.