Feds want security officer appointed in alleged ISIS case in Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IFRoZSBnb3Zlcm5tZW50IGlzIGFza2luZyBhIGp1ZGdlIHRvIGFwcG9pbnQg
YSBzZWN1cml0eSBvZmZpY2VyIHRvIGhhbmRsZSBjbGFzc2lmaWVkIGluZm9ybWF0aW9uIGZpbGlu
Z3MgaW4gdGhlIGNhc2Ugb2YgYW4gT2hpbyBtYW4gYXJyZXN0ZWQgZm9yIGFsbGVnZWRseSBhdHRl
bXB0aW5nIHRvIGpvaW4gdGhlIElzbGFtaWMgU3RhdGUuPC9wPjxwPkZlZGVyYWwgcHJvc2VjdXRv
cnMgc2FpZCBpbiBhIGNvdXJ0IGZpbGluZyBUaHVyc2RheSB0aGF0IHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IGFu
dGljaXBhdGVzIGZpbGluZyBhIHNlYWxlZCBwcm90ZWN0aXZlIG9yZGVyIHVuZGVyIHRoZSBmZWRl
cmFsIENsYXNzaWZpZWQgSW5mb3JtYXRpb24gUHJvY2VkdXJlcyBBY3QuPC9wPjxwPlByb3NlY3V0
b3JzIHNheSB0aGUgc2VjdXJpdHkgb2ZmaWNlciB3b3VsZCBoZWxwIHRoZSBqdWRnZSBhbmQgY291
cnQgb2ZmaWNpYWxzIGluIGhhbmRsaW5nIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50JiM4MjE3O3MgdXBjb21pbmcg
cmVxdWVzdCBhbmQgYW55IG9yZGVycyByZWxhdGVkIHRvIGl0LjwvcD48cD5JbnZlc3RpZ2F0b3Jz
IGFsbGVnZWQgbGFzdCB5ZWFyIHRoYXQgQWFyb24gRGFuaWVscyBwbGFubmVkIHRvIGZseSBmcm9t
IENvbHVtYnVzIHRvIEhvdXN0b24gaW4gaG9wZXMgb2YgdHJhdmVsaW5nIHRvIExpYnlhIHRvIGpv
aW4gdGhlIElzbGFtaWMgU3RhdGUuPC9wPjxwPkRhbmllbHMgaGFzIHBsZWFkZWQgbm90IGd1aWx0
eSB0byB0ZXJyb3Jpc20tcmVsYXRlZCBjaGFyZ2VzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.