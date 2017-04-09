Forecast for big year of walleye, perch fishing on Lake Erie

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUFSQkxFSEVBRDogVGhlIGZvcmVjYXN0IGZvciBmaXNoaW5nIG9uIExha2UgRXJpZSB0aGlz
IHllYXIgbG9va3MgcHJldHR5IGdvb2QuPC9wPjxwPk9oaW8mIzgyMTc7cyBEZXBhcnRtZW50IG9m
IE5hdHVyYWwgUmVzb3VyY2VzIHNheXMgdGhlIG91dGxvb2sgZm9yIHdhbGxleWUgYW5kIHllbGxv
dyBwZXJjaCBmaXNoaW5nIGxvb2sgc3Ryb25nIHRoYW5rcyB0byBiaWcgaGF0Y2hlcyBvdmVyIHRo
ZSBsYXN0IGZldyB5ZWFycy48L3A+PHA+RmlzaCBtYW5hZ2VtZW50IGFuZCByZXNlYXJjaCBhZG1p
bmlzdHJhdG9yIFJpY2ggQ2FydGVyIHNheXMgYSBzdHJvbmcgd2FsbGV5ZSBoYXRjaCBpbiAyMDE0
IHdhcyBmb2xsb3dlZCB1cCBieSBhbiBldmVuIGJpZ2dlciBvbmUgdGhlIG5leHQgeWVhci48L3A+
PHA+Q2FydGVyIHNheXMgdGhvc2UgZmlzaGluZyBmb3Igd2FsbGV5ZSBhbmQgeWVsbG93IHBlcmNo
IGFyZSBsaWtlbHkgdG8gY29tZSBhd2F5IGhpdHRpbmcgdGhlaXIgZGFpbHkgbGltaXRzLjwvcD48
cD5UaGUgbGltaXQgZm9yIHdhbGxleWUgaXMgZm91ciBwZXIgZGF5IGluIEFwcmlsLCBhbmQgc2l4
IHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSB5ZWFyLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.