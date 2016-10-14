Former Cincinnati officer has pretrial hearing in fatal traffic stop case

PHA+Q0lOQ0lOTkFUSTogQSB3aGl0ZSBmb3JtZXIgcG9saWNlIG9mZmljZXIgY2hhcmdlZCB3aXRo
IGtpbGxpbmcgYW4gdW5hcm1lZCBibGFjayBtYW4gZHVyaW5nIGEgdHJhZmZpYyBzdG9wIG92ZXIg
YSBtaXNzaW5nIGZyb250IGxpY2Vuc2UgcGxhdGUgcmV0dXJuZWQgdG8gY291cnQgYnJpZWZseSBG
cmlkYXkgZm9yIGEgcHJldHJpYWwgaGVhcmluZy48L3A+PHA+SGFtaWx0b24gQ291bnR5IENvbW1v
biBQbGVhcyBKdWRnZSBNZWdhbiBTaGFuYWhhbiBtZXQgaW4gY2hhbWJlcnMgd2l0aCBhdHRvcm5l
eXMgZm9yIGJvdGggc2lkZXMgdG8gZGlzY3VzcyBqdXJ5IHNlbGVjdGlvbiBhbmQgb3RoZXIgaXNz
dWVzIGluIFJheSBUZW5zaW5nJiM4MjE3O3MgY2FzZSwgc2NoZWR1bGVkIGZvciB0cmlhbCBPY3Qu
IDI1LiA8L3A+PHA+VGVuc2luZywgMjYsIGhhcyBwbGVhZGVkIG5vdCBndWlsdHkgdG8gY2hhcmdl
cyBvZiBtdXJkZXIgYW5kIHZvbHVudGFyeSBtYW5zbGF1Z2h0ZXIgaW4gdGhlIHNob290aW5nIG9m
IFNhbSBEdUJvc2UuPC9wPjxwPlRlbnNpbmcgcHVsbGVkIHRoZSA0My15ZWFyLW9sZCBEdUJvc2Ug
b3ZlciBuZWFyIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIENpbmNpbm5hdGkgY2FtcHVzIGZvciBhIG1pc3Np
bmcgZnJvbnQgbGljZW5zZSBwbGF0ZSBvbiBKdWx5IDE5LCAyMDE1LjwvcD48cD5NdWNoIG9mIHRo
ZSB0cmlhbCBpcyBleHBlY3RlZCB0byByZXZvbHZlIGFyb3VuZCBib2R5IGNhbSB2aWRlbyB0aGF0
IHNob3dlZCB0aGUgZW5jb3VudGVyIHRoYXQgZW5kZWQgd2l0aCBUZW5zaW5nIHNob290aW5nIER1
Qm9zZSBpbiB0aGUgaGVhZC48L3A+PHA+VGVuc2luZyYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5LCBTdGV3YXJ0
IE1hdGhld3MsIGhhcyBzYWlkIGhpcyBjbGllbnQgZmVhcmVkIGJlaW5nIGRyYWdnZWQgdW5kZXIg
dGhlIGNhciBhcyBEdUJvc2UgdHJpZWQgdG8gZHJpdmUgYXdheS48L3A+PHA+VGVuc2luZywgZnJl
ZSBvbiAkMSBtaWxsaW9uIGJvbmQsIGhhZG4mIzgyMTc7dCBiZWVuIGluIGNvdXJ0IGluIG1vcmUg
dGhhbiBhIHllYXIuIDwvcD48cD5XaXRoIHNlY3VyaXR5IGJlZWZlZCB1cCBmb3IgdGhlIGhlYXJp
bmcsIHNwZWN0YXRvcnMgc3RheWVkIGluIHRoZSBjb3VydHJvb20gdW50aWwgYWZ0ZXIgVGVuc2lu
Zywgd2VhcmluZyBhIGRhcmsgc3VpdCBhbmQgdGllLCBoYWQgbGVmdC48L3A+PHA+VGhlIHVuaXZl
cnNpdHkgZmlyZWQgaGltIGxhc3QgeWVhciBhbmQgaGFzIHJlc3RydWN0dXJlZCBpdHMgcG9saWNl
LjwvcD48cD5TaGFuYWhhbiBzZXQgYW5vdGhlciBoZWFyaW5nIGZvciBPY3QuIDIxLiBTaGUgZXhj
dXNlZCBUZW5zaW5nIGZyb20gYXR0ZW5kaW5nIHRoYXQgb25lLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.